شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» ينقذ 37 مواطناً احتجزتهم السيول بالأودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، أمس الأحد، 37 محتجزًا داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، إن الأمطار بدأت منذ الساعات الأولى من صباح أمس بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، وسالت على إثر هذه الأمطار بعض الأودية والشعاب والتي كانت في مجراها الطبيعي.

وأوضح أنه تم إنقاذ وإخلاء 37 محتجزًا داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك، مشيرا إلى أن مركز التحكم والتوجيه تلقى عددًا من البلاغات تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء.

وبين الرائد الشمري أنه تم تلقي بلاغات أخرى، منها دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنها إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك، مبينا أن الحالة المطرية ما زالت مستمرة، حسب ما ورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى الساعة الثالثة فجر يوم غد الإثنين.

وحذر متحدث مدني تبوك من مخاطر السيول المنقولة، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين، واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.