شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: خروج 300 ألف مقيم من سوق العمل خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، خروج أكثر من 300 ألف مقيم من سوق العمل خلال 3 أشهر، وذلك ضمن بيانات نشرة سوق العمل للربع الثالث للعام 2018م، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة.

وأوضحت نشرة سوق العمل انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور للربع الثالث 2018م بمقدار304.972 فردًا عن سابقه، حيث أصبحوا (8.622.890) مقابل (8.927.862) سابقا، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) عن سابقه، حيث بلغ عددهن (955.165) مقابل (964.861) في الربع السابق.

واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدنية “برنامجي جدارة وساعد” وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية “برنامجي طاقات وحافز” انخفض عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الثالث 2018م ليصبح (923.504)، مقابل (1.118.801) سابقا، بانخفاض (195.297) عن الربع السابق.

يُذكر أن إحصاءات الهيئة تعتمد على بيانات سوق العمل من واقع سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.