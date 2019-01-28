شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال عام.. اختراق حساب «تعليم المخواة» في تويتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الباحة:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة استعادة حسابها في “تويتر”، بعد ساعات من تعرضه للاختراق للمرة الثانية خلال هذا العام، وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري: إنه تم اختراق حساب إدارة التعليم مساء أمس، وتم استعادة الحساب -ولله الحمد- من قِبل الفريق التقني.

وتابع العمر أن الإدارة استكملت إجراءاتها النظامية بحق المخترق، وملاحقته قانونيًّا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.