انت الان تتابع بعد رفض حماس.. قطر توزع المنحة المالية على فقراء غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، بدء توزيع منحة مالية رفضتها حركة حماس، لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة في قطاع غزة، إذ قال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن المنحة لن تصرف لرواتب موظفي حماس العموميين في قطاع غزة، مبينا أن رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم نحو أربعين ألف مدني وشرطي ستصرف مثلما كان يحصل في السابق، أي أن حماس ستصرفها من إيراداتها، ورفض ماوصفه "الاستغلال من بعض الجهات"، ردًا على سؤال حول انتقادات معارضين للمنحة القطرية بقولهم «الدولار مقابل الهدوء».

وأوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن رواتب موظفي حماس تبلغ 33 مليون دولار ونحن ندفع 10 ملايين وهذا يخدم المدرسين والعاملين في المستشفيات والموظفين البسطاء الذين يشغلون البلد. وأكد العمادي، أن هذه مساعدات إنسانية وسوف تصرف بأسلوب آخر للعائلات الفقيرة وعلى الكهرباء وستعطي نفس النتيجة، وفقًا

وأوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن رواتب موظفي حماس تبلغ 33 مليون دولار ونحن ندفع 10 ملايين وهذا يخدم المدرسين والعاملين في المستشفيات والموظفين البسطاء الذين يشغلون البلد. وأكد العمادي، أن هذه مساعدات إنسانية وسوف تصرف بأسلوب آخر للعائلات الفقيرة وعلى الكهرباء وستعطي نفس النتيجة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وقال إن «المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة»، مضيفا أن نصف الأموال ستوزع السبت بينما سيتم توزيع باقي المبالغ الأحد بواقع مئة دولار لكل عائلة. وكان نائب رئيس حركة حماس، خليل الحية، أعلن الخميس الماضي، رفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المخصصة للقطاع، بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال هذه الدفعة، ردا على تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

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