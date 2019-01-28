في انقلاب مفاجئ لموقفه.. ماكرون: سجل حقوق الإنسان بمصر أسوأ من عهد مبارك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي خالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الذي بدأ، اليوم الأحد، زيارة إلى القاهرة تستمر ثلاثة أيام - جميع التوقعات التي تنبأت بتجاهله ملف حقوق الإنسان في القاهرة وتركيزه على توقيع الاتفاقيات التي تجاوز قيمتها مئات الملايين من اليوروهات.

وقال ماكرون :"إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011" ، بحسب رويترز.

وتعتبر تصريحات ماكرون تشديدا في موقفه الذي اعلنه في أكتوبر2017 ، عندما استضاف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس بعد خمسة أشهر من توليه منصبه، سلمه قائمة بأسماء نشطاء كان يعتقد أن السيسي يمكن أن يطلق سراحهم من السجن.

وقالت ثلاثة مصادر أطلعت على الحوار إن السيسي نظر إلى ماكرون، ولمح له بأنه ساذج، ومضى يعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشددا على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين.

وبعد أن ألجمته المفاجأة، قال الرئيس الفرنسي الشاب الذي ينظر إلى السيسي باعتباره قوة استقرار في المنطقة ويريد تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية مع القاهرة، في مؤتمر صحفي لاحق إنه ليس من حقه "أن يلقي محاضرة" على مصر في مجال الحريات المدنية ، بحسب رويترز.

واليوم وبعد 13 شهرا، جاءت تصريحات ماكرون لتأكد على تنقيح نهجه. فالرئيس الفرنسي الذي يواجه احتجاجات "السترات الصفراء "في بلاده يأمل في الحصول على مزيد من عقود الأعمال والدفاع دون التخلي عن ملف حقوق الإنسان.





وقال مصدر دبلوماي فرنسي: "أعتقد أن ماكرون يدرك أن هناك حدودا لدبلوماسيته الصامتة... يتعين عليه أن يحقق التوازن بين عدم إزعاج السيسي وإثبات نقطة عامة حول حقوق الإنسان".

أشد صرامة من عهد مبارك



وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارته للقاهرة ، الأحد "أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية".

وأضاف "أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها".

وكانت المنظمات غير الحكومية تضغط على ماكرون لتبني موقف حازم في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل بفترة رئاسية ثانية.

وذكر ماكرون – الذي يتوقع أن يلتقي السيسي اليوم الأثنين - أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة.



وأضاف ماكرون : "في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام".

ووفق "رويترز" فإن المشكلة التي يواجهها ماكرون هي أنه بينما كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع السيسي، فإن مصر لم تف باتفاقات دفاعية ومدنية وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قمع الحريات ازداد سوءا.

وقال أحد المسئولين في منظمة غير حكومية مقرها باريس "في جلسات خاصة، يقولون إن ماكرون فهم الأمر، لكن الاختبار بالنسبة له سيكون ما إذا كان يقول كلمات لإرضائنا أم أن هناك شيئا ملموسا مثل إطلاق سراح السجناء في نهاية المطاف".

النهج مختلف



ويقر قصر الإليزيه "بتطور" في تفكير ماكرون، فقال مستشار رئاسي "نهج الرئيس في أكتوبر 2017 ربما كان مختلفا بعض الشيء... لكن مر بعض الوقت."

هذه المرة، بدلا من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أرسلت السلطات الفرنسية إلى القاهرة دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن السيسي سيجد صعوبة في رفضها.

وقالت قناة "فرانس 24" في تقريرلا لها "أن الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين واجهوا بشكل رويتني أسئلة من صحفيين ونشطاء تتعلق بالسجل الحقوقي للنظام المصري، لكنهم دأبوا على التنصل منها بإجابات مراوغة".

وتابعت :"منظمة العفو الدولية انتقدت مرارا "الصمت المطبق" لباريس بشأن ملف حقوق الإنسان في الدولة الإفريقية، فالحريات المدنية تآكلت وتقلصت حرية التعبير والتجمع، وتم التضييق على الصحافة".

واضافت القناة: "هناك نشطاء حقوقيون ممنوعون من السفر مع تجميد أموال بعضهم بالإضافة إلى حجب مواقع إنترنت بعضها تابع لمؤسسات إخبارية، علاوة على غلق منظمات غير حكومية".

الصفقات والعلاقات



الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند تعامل بطريقة هادئة مع ملف حقوق الانسان في مصر، وتم التوقيع على صفقات دفاع، بما في ذلك بيع 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام وسفينتان حربيتان من طراز ميسترال وهي صفقات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو منذ عام 2015.

وترى باريس في مصر "سوقاً ضخمة" خصوصاً وأنّها تحتلّ المرتبة 11 في الشراكة معها،وقد تمّ تحقيق تقدّم في السنوات الأخيرة خصوصاً في مجال الأسلحة.

ومنذ أن وصل ماكرون إلى السلطة، فتر النشاط التجاري. لم يتحسن الفائض التجاري لفرنسا مع مصر في ثلاث سنوات، مستقرا عند نحو مليار يورو. وتمكنت ألمانيا ودول أخرى من الحصول على عقود مدنية كبيرة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الخميس ، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر أسهمت في قمع المحتجين وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف تقرير لمنظمة دولية غير حكومية أنه منذ عام 2011 أصبحت فرنسا مُصدر الأسلحة الرئيسي لمصر متقدمة على الولايات المتحدة، في 2017 بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي باعتها فرنسا لمصر 1.4 مليار يورو.

ومنذ 2012 تضمنت المعدات التي تسلمتها مصر من فرنسا مدرعات تستخدمها قوات الأمن في احتواء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكانت حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند هي التي استفادت من الصفقات العسكرية والتي بلغ إجمالي قيمتها نحو 6 مليارات يورو.



وجرى تعليق تعهد مصري بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى لمدة عامين تقريبا،

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية: "ليس مستبعداً أن تستكمل مصر أسطول مقاتلات رافال في الأشهر المقبلة، لكن لن يكون هناك توقيع عقود بهذا الشأن خلال الزيارة".

ويأمل المسئولون الفرنسيون في أن يتغير هذا الوضع في الأسابيع المقبلة، على الرغم من إدراك أن توقيع مثل هذا العقد خلال زيارة ماكرون لن يكون من الحصافة في شيء في ظل الجدل بشأن حقوق الإنسان.