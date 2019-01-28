شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار برفقة الزرافات في حديقة الإمارات للحيوانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات، عن فعاليات متنوعة، تتضمن تناول وجبة الإفطار برفقة الببغاوات أو الزرافات، ووجبة الغداء برفقة الفهود.
وأوضحت إدارة الحديقة أن هذه البرامج الثلاثة هي جزء من سلسلة حصرية أطلقتها لتمكين الضيوف من التفاعل مع الحيوانات، وتناول الطعام على مقربة منها، واكتساب معلومات عامة حولها وحول أنماط سلوكها. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول وجبة إفطار استثنائية برفقة الزرافات أو الطيور، مع إمكانية أخذ صور تذكارية حصرية برفقتها. كما يتيح برنامج الزرافات للضيوف فرصة إطعام حيوانات المزرعة. بينما يتضمن برنامج الببغاوات جولة في قسم الحياة البرية، مع إمكانية مقابلة نوعين فريدين من أنواع النموس. أما الزوار الذين يفضلون وجبة الغداء، فيمكنهم استكشاف الحياة البرية بصحبة الفهود أثناء الاستمتاع بوجبة فاخرة من قائمة الطعام الخاصة بالحديقة.
وقالت نعيمة المحمودي، مديرة التسويق في الحديقة: نسعى إلى إيجاد طرق جديدة وفعالة من شأنها التقريب بين البشر والطبيعة.
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