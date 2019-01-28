«ثقافتنا تسامح» في مهرجان الجبل بالفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الأول في الفجيرة، تحت شعار «ثقافتنا تسامح وانفتاح»، والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية، حضر حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن خليفة الشرقي وخالد الظنحاني رئيس الجمعية وشريف العوضي رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات. وبدأ الحفل بعرض مسرحية بعنوان «التسامح الثقافي» قدمها مسرح الفجيرة؛ وتناولت قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخها بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، إضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية للمدربة عائشة البيرق وورشة للخط العربي تحت إشراف فاطمة الظنحاني. وخصص المهرجان مساحة واسعة للشعر المترافق مع إيقاع موسيقى التراث والفولكلور الشعبي والتي أحياها الفنان هزاع الظنحاني بعزف على العود وتقديم مجموعة من الأغاني للفن الإماراتي الأصيل، أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الوطنية والوجدانية.

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