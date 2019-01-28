جولة استفزازية لوزيرة «إسرائيلية» في القدس القديمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع آلاف الفلسطينيين، أمس الأحد، جثمان الشهيد حمدي طالب النعسان (38 عاماً) بقرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، والذي قتل عقب هجوم للمستوطنين على القرية. وانطلق موكب التشييع بمسيرة عسكرية من مستشفى رام الله الحكومي، ثم سار بجنازة محمولة إلى قريته، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على جثمانه. وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد القرية، ثم انطلقوا بمسيرة ضمت الآلاف من القرى والبلدات المجاورة لمواراته الثرى بمقبرة القرية.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات تطالب بالرد والانتقام، داعين إلى ردع المستوطنين والرد على جريمة قتل النعسان. وقبيل انطلاق الجنازة، عززت قوات الاحتلال من وجودها على طريق رام الله نابلس الموصل للقرية. كما انتشر جيش وشرطة الاحتلال في مفارق الطرق ومداخل قريتي «ترمسعيا وسنجل».

وشهدت قرية ترمسعيا المجاورة مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، حيث أصيب شاب برصاصة مطاطية في قدمه.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل القرية وشرعت بتفتيش المركبات واحتجازها والتدقيق في بطاقات المواطنين، كما صادرت الأعلام الفلسطينية. وعقب مسيرة التشييع اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على أطراف القرية بعد توجه عشرات الشبان لنقاط وجود الاحتلال، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وداهمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وانتشرت في الحي الجنوبي للبلدة وأغلقت مدخلها بحاجز عسكري. وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت عقب المداهمات تخللها إطلاق كثيف للقنابل الغازية المسيلة للدموع أوقعت إصابات بالاختناق. وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يقومون بعمليات دهم وتفتيش في منطقة البيارة في البلدة وسط اعتداءات على المواطنين. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت معظم مدن وقرى الضفة الغربية. وداهم جنودها مخيم الدهيشة في بيت لحم وجرت مواجهات مع الشبان واعتقل 10 مواطنين فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

من جانب آخر، اقتحمت وزيرة الثقافة والرياضة «الإسرائيلية» المتطرفة ميري ريغيف، البلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما جدد مستوطنون جولاتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى. وقامت بجولة استفزازية فيها، بحراسة وحماية أمنية مشددة ومعززة. ومعروف عن «ريغيف» أفكارها العنصرية المتطرفة تجاه شعبنا الفلسطيني، وتعتبر من أشد دعاة إقامة «هيكل ثالث» مزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، واقتحامها للبلدة القديمة يدخل في إطار الدعايات الانتخابية «الإسرائيلية» المقبلة.

واقتحم 39 متطرفاً و1120 سائحاً المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. ومنعت شرطة الاحتلال الموجودة على باب الأسباط إدخال ملابس لسدنة المسجد الأقصى المبارك، وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن سلطات الاحتلال تحاول فرض واقع جديد داخل الأقصى وتقوم بإجراءات استفزازية متواصلة، فيوم أمس منعت إدخال الملابس للسدنة، وذلك بعد منع دائرة الأوقاف الإسلامية مرور سلالم لبلدية الاحتلال داخل المسجد الأقصى لمنطقة باب السلسلة، وقال «بإمكان البلدية نقل السلالم من خارج أسوار وساحات المسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال يقوم بهذه الإجراءات الاستفزازية في المسجد». (وكالات)