شكرا لقرائتكم خبر عن العالم والرسالة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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شيماء المرزوقي

دون شك أن في العالم أصواتاً منتشرة تقوم على التعصب ورفض الاختلاف ونزعة واضحة نحو عدم الاعتراف بحق الضعيف أو الأقليات. ويمكن لنظرة عابرة لواقع البشرية اليوم أن تعطيك صورة عن قتامة الحالة الإنسانية وتحمل دلالات وشواهد بليغة وكبيرة لمثل هذا الواقع.

ومن هنا نستحضر التسامح قيمة حياتية وثقافية مضادة، وأيضاً كونه مبدأ اجتماعياً وفطرياً لدى كل إنسان، صحيح أن هذه الفطرة تغيب عند البعض، ويتم تجاهلها والمرور عليها دون أي ذكر أو اهتمام، لكن يبقى التسامح حاضراً في الوجدان البشري، ويحتاج ليقظة وتنبيه.

مبادرة الإمارات بالإعلان عن عام 2019 عاماً للتسامح، منحت أملاً واسعاً بأن القيم الجميلة يمكن أن تنافس ويكون لها مكان في الذاكرة الجماعية، بل عزز هذا الإعلان الشعور العام بأن القيم والمبادئ الخلاقة النبيلة يمكن للجميع التعاطي معها واقعاً معيشياً بديهياً.

نحن اليوم ومع مضي شهر واحد من هذا العام، شاهدنا وعشنا برامج ومشاريع اجتماعية تحمل اليقظة والتنبيه لهذه المبادئ، وحضرنا ندوات ومحاضرات وورشاً موضوعها الرئيسي كان التسامح، لكنها أيضاً دفعت بهذه القيمة لتصبح ثقافة وعادات وممارسات دائمة ومستمرة. ومما يتوقع أن تنشط مثل هذه الفعاليات وتتزايد مع الشهور القادمة، وأتمنى من القلب أن تكون مؤسساتنا التعليمية على مختلف درجاتها ومراحلها، من صفوف الروضة والتمهيدي وصولاً إلى الجامعات والكليات والمعاهد، حتى تقديم البحوث والدراسات المتخصصة، أن يكون موضوع التسامح حاضراً بمهنية ومهارة، ومعلمونا قادرين على ترجمة قيم التسامح وفضائله في دروس ومعانٍ تصل لقلوب التلامذة.

دون شك أننا في هذا العام بدأنا حراكاً مجتمعياً ووطنياً شاملاً من أجل قيمة عظيمة، والرسالة هنا أن العالم بأسره يستطيع تبني القيم الجميلة والمبادئ العظيمة، بدلاً عن الشرور والكراهية التي تنتشر في أرجاء كوكبنا، وكأنها باتت معالم للحياة الحديثة المعاصرة التي يغلب عليها المادية واللهث نحو تحقيق المكاسب بأي طريقة ووسيلة كانت، دون النظر نحو الآخر وحاجاته وتطلعاته وآماله.

رسالة الإمارات في عام التسامح أن على حكومات العالم مسؤولية أخلاقية تماماً كما عليها مسؤولية قانونية وحتمية تتعلق بنشر النظام وسن التشريعات والتخطيط ووضع السياسات التي تقود نحو الرفاه والنمو. عليها أن تضع للمبادئ والمثل والقيم مكاناً واسعاً في خططها، وأن تغذي سياساتها بهذه الجوانب الخلاقة.

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