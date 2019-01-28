دفعة رابعة من الأمن والشرطة في ساحل حضرموت بتمويل إماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية.

كما حضر الحفل، العميد أحمد بن سيف المهيري ممثل وزارة الداخلية والشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل محافظة حضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية اليمنية. وعبر محافظ حضرموت، في كلمته خلال حفل التخريج الذي أقيم في ميدان الفيصل بمعسكر الربوة في المكلا، عن شكره وامتنانه لدول التحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لجهودهما في دعم استقرار وأمن حضرموت، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي مولته دولة الإمارات قد حقق نجاحات كبيرة منذ بداية تدشينه حتى اليوم، بفضل الدعم الكبير والإمكانيات التي وفرتها دولة الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة اتصالات وأسلحة وترميم للمقرات الأمنية في كافة مديريات ساحل حضرموت.

من جانب آخر، افتتح مكتب التربية والتعليم بمديرية الدريهمي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مدرسة طارق بن زياد الأساسية الثانوية، في منطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، في إطار دعم الإمارات لقطاع التعليم في الساحل الغربي، وعموم محافظات اليمن، حيث سيمكن هذا الدعم 1000 طالب وطالبة من استئناف دراستهم.

وأعرب أمين محمد إبراهيم تبسي، القائم بأعمال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الدريهمي عن شكره لدولة الإمارات على دعمها لقطاع التعليم، ومنه هذا الدعم المتمثل في تأهيل المدرسة في وقت قياسي ليتسنى ل(60) معلماً ومعلمة مواصلة التدريس لأبناء وبنات منطقة الشجيرة في المرحلتين الأساسية والثانوية بعد انقطاع، ونوه بالدور البارز لدولة الإمارات في إعادة تطبيع الحياة في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

وأشاد إبراهيم لحجي، أحد المشايخ بمديرية الدريهمي بالدور المقدر للهلال الأحمر الإماراتي الذي قام بجهد كبير لإعادة تأهيل المرافق الخدمية، وتقديم الدعم المستمر في مجالات الإغاثة والرعاية الصحية لجميع قرى ومناطق المديرية.

وعبر عدد من المدرسين عن سعادتهم بافتتاح المدرسة، الذي سيتيح لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، العودة إلى استئناف الدراسة.

وقال مدير الشؤون الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن افتتاح هذه المدرسة سيتيح المجال أمام أكثر من 1000 طالب وطالبة لاستئناف دراستهم للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن «الهيئة» قامت بإعادة تأهيل وتأثيث المدرسة التي تتكون من طابقين، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة وإذاعة مدرسية، بالإضافة إلى توزيع الحقيبة المدرسية.

وضمن حملة «قافلة التسامح» التي بدأتها الهيئة لإغاثة المحتاجين خلال أيام الشتاء الباردة، وزعت هيئة الهلال، أمس الأول، مساعدات غذائية وإيوائية على سكان مناطق «قعوة والبرقاء» بمديرية رأس العارة الواقعة على الشريط الساحلي غرب محافظة لحج.

وتضمنت المساعدات توزيع 115 سلة غذائية على سكان منطقة قعوة إضافة إلى توزيع 225 من الخيام والأغطية على أهالي قرية البرقاء. وأعرب سكان المناطق المستفيدة عن شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي على المساعدات الإغاثية والإنسانية والمشاريع الخدمية والاجتماعية والتنموية التي تقدمها لهم ولأبناء الشعب اليمني كافة. وتواصل حملة «قافلة التسامح» فعالياتها لتشمل كل القرى الواقعة على الشريط الساحلي في اليمن لدعمها بالمساعدات الإيوائية والسلال الغذائية. (وام)