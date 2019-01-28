20 متسابقاَ في «أمير الشعراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

تنطلق مساء غد، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أولى حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الثامن، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتبث الحلقات على مدى 10 أسابيع عبر قناتي «الإمارات» و«بينونة» الساعة العاشرة من مساء كل يوم ثلاثاء.

وعقدت اللجنة أمس مؤتمراً صحفياً في أبوظبي، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، والدكتور علي بن تميم عضو لجنة التحكيم في المسابقة.

كما حضر المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: الدكتور صلاح فضل، الدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج الإعلامية لجين عمران.

وكشف المؤتمر عن قائمة العشرين شاعراً المشاركين في الموسم الثامن وهم: عائشة جمعة الشامسي وشيخة عبدالله المطيري ومنى حسن عبدالصمد من الإمارات، هبة عبدالحميد الفقي ومبارك سيد عبداللطيف وميار أحمد أبوسليمان من مصر، عبدالسلام عبدالله نجيب من سوريا، هاني صالح عبدالجواد ويارا أيمن غانم من الأردن، رابعة العدوية بدري من الجزائر، محمد الأمين ديوب من السنغال، علي حسن سلمان من البحرين، خلود بناصر من المغرب، أماني بن الدبابي الزعيبي من تونس، سلطان بن محمد الشمري وأحمد بن محمد عسيري من السعودية، ابتهال محمد تريتر ودينا الشيخ من السودان، سعد جرجيس اسعيد من العراق، عبدالمنعم حسن محمد من مالي.

وقال عيسى المزروعي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: «إن لجنة إدارة المهرجانات عندما بدأت إطلاقَ مشاريعِها الثقافيةِ؛ كانت التحدياتُ التي واجهتها كبيرةً، نظراً إلى ضخامةِ تلك المشاريعِ، ولِما تتطَلّبه من خِبْرةٍ، ومَهارةٍ، وفَرادةٍ في الأفكارِ، وفي طريقة التقديمِ، ونجحنا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها، ويبذلها الجميع، وبفضل الإيمان بمبدأ إنساني عظيم، يتجلى في نشر قيم الفكر، والثقافةِ، والتَّسامحِ من أبوظبي، التي أطلقت مشروعاً ثقافياً كبيراً أصبح معروفاً في أهمّ مراكز الثقافة على مستوى العالَم، ليس فقط من خلال اهتمامِها بالكتاب، والشعرِ، والموسيقا، والمتاحفِ، وإنما من خلال اهتمامِها كذلك بالموروث الشعبي».

وقال سلطان العميمي: «شهدت المسابقة منذ انطلاقتها، تغيراً في علاقة المواطن العربي بالقصيدة الفصيحة، فقد اختلف تلقّيه لها، وبعد أن كان يقرؤها في الماضي من خلال ما تيسر له من دواوين شعرية أو صحف أو مجلات، أو عبر حضوره لأمسيات شعرية قليلة، أصبحت القصيدة في متناول يده وسمعه وبصره، وفي متناول جهاز هاتفه المتحرك، يسمعها ويراها ويسمع رأي أساتذة من المختصين والنقاد فيها، كما أصبح يصوّت لشاعره المفضل، ويدعمه، ويتواصل معه».

أما الدكتور علي بن تميم فقال: «مساء غدٍ الثلاثاء، وعلى مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، سنلتقي عشرين شاعراً جديداً في انطلاق الموسم الثامن من هذه المسابقة، وهم يمثلون نخبة الشعراء الذين قابلتهم لجنةُ التحكيمِ، وذلك من بين آلافِ المشاركين من دولٍ عربيةٍ وأجنبية».