حمدان بن راشد يدعم صندوقي طلبة «التقنية» بـ 600 ألف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، دعما بقيمة 600 ألف درهم لكليات التقنية العليا، بنين وبنات، لدعم صندوق الطلبة وصندوق الطالبات، بواقع 300 ألف درهم لكل منهما، بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير احتياجات الطلاب كافة، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية والعلمية وتخطي أية عقبات تواجه تحصيلهم العلمي.

وسلم ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الهيئة، شيك التبرع إلى الدكتور هاشم الزعابي، مدير الكليات، موضحاً أن هذا التبرع يستهدف دعم الطلاب المعسرين ومشاريع الطلبة والطالبات بشكل عام.

ونقل الصايغ، تحيات سموّ الشيخ حمدان بن راشد، إلى إدارة الكليات، لافتاً إلى أهميتها، كونها أكبر مؤسسة للتعليم العالي في الدولة، ورافداً أساسيا لقطاعات العمل بالكوادر الوطنية. مؤكدا حرص سموّه على تقديم إسهامات مالية لصندوق الطلبة، لتمكين الكليات من الوفاء باحتياجاتهم، وأداء رسالتها الأكاديمية بنجاح.

فيما تقدم الدكتور هاشم الزعابي، مدير الكليات، بالشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد،على هذه المبادرة الطيبة. مشيراً إلى دور هيئة آل مكتوم الخيرية، في دعم طلاب الكليات، ما يساعدهم على التحصيل العلمي، وتحقيق أعلى مستوى من الاستفادة.

(وام)