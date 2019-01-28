يوفنتوس ينافس برشلونة على خدمات «الفتى الذهبي» دي ليجت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف والد الهولندي فرينكي دي يونج (21 عاما) الذي وقع للانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل مقابل 65 مليون استرليني عن اتصال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شخصيا باللاعب ليقنعه بالنادي الكتالوني.

وقال والد لاعب الوسط الذي سيبقى معارا في اياكس حاليا: «ليونيل ميسي اتصل شخصيا بفرينكي ليقنعه بالصفقة، تحدث ابني سلفا مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأنا تحدثت شخصيا مع جوارديولا عن انتقاله لسيتي لكن اتصال ميسي اسعد ابني كثيرا فهو يشجع برشلونة منذ الصغر ويحلم باللعب فيه».

دي يونج ربما لن يكون اللاعب الوحيد الذي يستبدل أياكس ببرشلونة في الصيف فالمدافع ماتيجيس دي ليجت (19 عاما)، أول من هنأ دي يونج بالصفقة، اعترف وقال: «كل لاعب يحلم باللعب في برشلونة عاجلا أو آجلا، فلنر أين ينتهي بي المطاف».

برشلونة لن يجد الطريق مفروشا بالورود في صفقة دي ليجت، فالمدافع الشاب الذي يحمل شارة الكابتن في أياكس هو هدف للعملاق الإيطالي يوفنتوس، وحاول مسؤولون في «اليوفي» التحدث للاعب عندما زار تورينو في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي لتسلم جائزة «الفتى الذهبي» التي تقدم لأفضل لاعب أوروبي دون سن ال21 والتي تقدمها «توتوسبورت» الإيطالية، كما تربط النادي علاقة طيبة مع ايدوين فان دير سار حارس اليونايتد السابق والمدير التنفيذي لنادي أياكس حاليا ناهيك عن اشتراك نجم أياكس وندفيد نائب ريس يوفنتوس حاليا بتمثيل وكيل الأعمال مينو رايولا لهما. وأبرزت الصحافة الإيطالية مخاوفها من نجاح اليوفي في مساعي ضم دي ليجت وكتبت: «ربما يتقدم اليوفي بعرض ثان للمدافع لكن عرض برشلونة قد يكون أكثر إغراء خصوصاً أنه سيجمعه مع زميله دي يونج ويرشحه لخلافة بيكيه في الدفاع». رايولا الذي يمثل الكثير من النجوم على رأسهم الفرنسي بول بوجبا وإبراهيموفيتش وبالوتيلي قال إنه يفضل انتقال دي ليجت لفريق آخر غير برشلونة حاليا كي يتطور. وسيكون دي ليجت أحد عناصر المدرب كومان في المنتخب لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية في الصيف لكن عليه أولا حسم وجهته المقبلة كي يستطيع التركيز على استعادة الكرة الهولندية مكانتها في الساحة الأوروبية وقدر أياكس سعره ب70 مليون يورو».

سعي الأندية الأوروبية الكبيرة لمواهب اياكس ليس جديدا فهو يعود لحقبة الأسطورة الراحل يوهان كرويف الذي انتقل لبرشلونة في 1973 وماركو فان باستن وباتريك كلويفرت وايدوين فان دير سار وشنايدر وايركسن ناهيك عن تطور إبراهيموفيتش وسواريز فيه.

يتدرب كل فريق في أياكس بدءا من فريق دون ال9 سنوات حتى الفريق الأول في مجمع يطلق عليه «دي تويكومست» أي (المستقبل) يضم 12 ملعبا وسط شبكة شوارع على بعد 5 أميال من «دام سكوير» مركز العاصمة أمستردام التاريخي ويكافأ اللاعب الواعد في الأكاديمية بظهور مع الفريق الأول وبيع المواهب تجارة لا يندم عليها النادي الهولندي، انضم دي ليجت لأياكس بسن التاسعة من عمره ويعلق: «هذا بيتي وهو لطيف فعلا».

وأكد دي ليجت شعوره بالحماس لمواجهته ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا كما يحلم بأول لقب للدوري منذ 2014، يطور أياكس لاعبيه ال250 بشكل منفرد ويعلق فيستر فيلده أحد مدربيه: «كما قال كرويف مرة، الفريق لا يصنع بدايته، البداية من لاعب واحد، نحن بحاجة لتطوير كل لاعب على حدة في أكاديميتنا ونستخدم فريق الأكاديمية ليس للفوز بالمباريات بل لتطوير أكبر عدد ممكن من اللاعبين، إنه ناد واحد بفلسفة واحدة تتبنى الكرة الهجومية».

يوظف أياكس 4 كشافة بدوام كامل للبحث في أرجاء هولندا عن المواهب و4 كشافة آخرين للبحث حول العالم كما لديه 90 متطوعا يرصدون المواهب في البلاد ويعلق فيستر فيلده: «كما نقول في هولندا، هناك آباء كثيرون للنجاح، الكثيرون يدعون اكتشاف نجم لكن بالنسبة الينا اكتشاف النجم عمل فريق كامل»، غرف ملابس اللاعبين في اياكس تحمل اسماء أساطير النادي مثل كرويف ويفخر أياكس بكونه أكثر الأندية التي تزود الأندية حول العالم بخريجي أكاديميتها، يتولى جون هيتينجا الذي مثل هولندا 87 مرة ولعب في أتلتيكو مدريد في 2008 فريق دون ال19 في أياكس ويعلق: «ذهبت مرة للجيم ووجدت دي ليجت وحيدا يتمرن ويتصبب عرقا فقلت له ماذا تفعل هنا في ساعات الفجر الأولى؟».

تأهل أياكس للأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2006 يشيع جوا من الحماس في النادي الهولندي ويعلق فان دير سار المدير التنفيذي للنادي: «نحرص على وضع صور الكؤوس والألقاب في مسيرة نجوم الأكاديمية على جميع الجدران كي نذكر الصغار بعظمة النادي ونشجعهم على حصد المزيد».