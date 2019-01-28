مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي 14 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الاستعدادات في إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة لاستقبال الدورة الثالثة من «مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي»، الذي ينظم مرة كل عامين، وتنظم الدورة الجديدة في الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل، بمشاركة خمسة عروض تتنافس على جوائز المهرجان.

اجتمع أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، أمس الأول، مع مندوبي الفرق المشاركة، وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لانطلاقة المهرجان، وجدول العروض، والندوات النقدية، والملتقى الفكري، والأنشطة الثقافية والفنية الأخرى المصاحبة.

وتشارك الإمارات في المهرجان، بمسرحية «سيمفونية بلا أوتار» كتبها إسماعيل عبدالله ويخرجها محمد العامري (فرقة مسرح الشارقة الوطني)، وتمثل دولة الكويت مسرحية «الصبخة» من تأليف وإخراج عبدالله العابر( فرقة مسرح الخليج العربي)، وتشارك البحرين بمسرحية «نوح العين»، من تأليف جمال صقر وإخراج أنور أحمد (فرقة مسرح أوال)، فيما تشارك سلطنة عمان بمسرحية «مدق الحناء» من تأليف عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي (فرقة مسرح مزون)، أما السعودية التي توجت بجائزة أفضل عرض في الدورة الماضية فتشارك بمسرحية «حبوس» من تأليف صالح آل زمانان وإخراج نوح الجمعان (فرقة مسرح الوطن).

العروض ستقدم على مسرح قصر الثقافة في الشارقة تعقبها ندوات نقدية تناقش جمالياتها وأفكارها، كما يستضيف «مجلس المسرح الخليجي»، ثلة من المسرحيين للحديث عن راهن ومستقبل الممارسة المسرحية في الخليج.

أما الملتقى الفكري المصاحب فيأتي تحت عنوان «المسرح الخليجي والموروث الشعبي»، بمشاركة: مرعي الحليان (الإمارات)، وسامي الجمعان (السعودية)، وجاسم البطاشي (عمان)، وعبدالله يوسف، ويوسف الحمدان، وعبدالله سويد(البحرين)، وسكينة مراد وفيصل القحطاني (الكويت).