شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزوارق النسائي.. إماراتيات يروضن البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هند مكاوي

خاضت المرأة الإماراتية، كل المجالات وتولت مناصب قيادية في قطاعات حكومية وخاصة على حد سواء، بدعم من القيادة الرشيدة. ويأتي الفريق النسائي لقيادة الزوارق الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والتابع للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ، وبالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي، ليكمل سلسلة الإنجازات والتحديات التي تثبت جدارة المرأة الإماراتية في كل المجالات.

يؤكد العقيد سعيد سالم المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مشاركة العنصر النسائي في جميع المهام الشرطية، وإتاحة الفرصة لها لتنفيذ كل المهمات الصعبة جنباً إلى جنب مع الرجل.

ويشير إلى أن فريق زوارق العنصر النسائي، يحقق الأهداف الاستراتيجية في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية.

ويقول: «لهذا السبب سعينا لتشكيل فريق نسائي لقيادة الزوارق لتلبية احتياجات المجتمع كون المرأة شريكاً أساسياً، فطرحت الفكرة؛ بحيث لا تكون مقتصرة على مركز شرطة الموانئ، إنما تشمل القيادة العامة لشرطة دبي».

يتابع المدحاني: «تم التنسيق مع رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، وتم تعميم الفكرة لتكون المشاركة اختيارية لمن يرغب في الالتحاق بالدورات التي تؤهل للانضمام لفريق الزوارق النسائي، وبالفعل لاقت الفكرة إقبالاً كبيراً من الموظفات، وحددنا بعض الشروط منها اللياقة الصحية والأولوية لمن لديها خبرة في المجال البحري ومهارات السباحة، ويشمل جميع الموظفات سواء عسكريات أو مدنيات، وقبلنا 11 موظفة بعد النجاح في الفحوص والشروط المطلوبة وخضعن لدورات تأهيلية مختلفة شملت الإسعافات الأولية والسباحة والسلامة البحرية وهي التعرف إلى أساسيات استخدام الزوارق البحرية، ودورة في الملاحة البحرية وقيادة الزوارق، وتم تدريب الكل؛ بحيث تكون موظفة شاملة قادرة على التعامل مع كل ما يخص الزوارق».

تتحدث الرقيب شمسة مصبح الظاهري، أحد أعضاء فريق قيادة الزوارق، عن أسباب انضمامها لهذه التجربة الاستثنائية، قائلة: «بعد الثانوية العامة التحقت بأكاديمية شرطة دبي، وعينت كمفتش أمن في المطار لمدة ثلاث سنوات وبعدها انتقلت لمركز الموانئ في قسم إسعاد المتعاملين ثم قسم الجودة، واكتسبت خبرات واسعة خلال رحلة عملي، وبعدها انتقلت للأمن البحري ومن ثم تم إطلاق مبادرة لتشكيل فريق نسائي لقيادة الزوارق لتأمين الفعاليات التي تتطلب وجود عنصر نسائي، وأحب مجال البحر ومنذ أن كنت في الثانوية العامة، أتمنى أن أتعلم السباحة بشكل احترافي، لكن لم تأت الفرصة، وعندما علمت بتشكيل الفريق قدمت على الفور للالتحاق».

تتابع الظاهري: «حصلنا على مجموعة من التدريبات التي تؤهلنا للعمل في هذه المهمة منها دورة الأنظمة الملاحية والسباحة والإسعافات الأولية والتعامل مع أجهزة»تترا«»، وأضافت: «واجهت اعتراضاً من قبل والدتي للانضمام للفريق نظراً لخطورة طبيعة العمل، وفضلاً عن أنها شديدة الخوف من البحر، لأن أحد أفراد العائلة تعرض من قبل لحادث غرق، ومع أول التدريبات في البحر شعرت برهبة وخوف شديدين، لكن مع مرور الوقت استطعت التغلب على ذلك الشعور، وأطمح أن أكون أول محقق جنائي في الحوادث البحرية».

وتضيف العريف طيبة عباس: «تزامنت أوقات التدريب مع شهور الصيف؛ حيث درجة الحرارة المرتفعة والتي أثرت بشكل كبير في بشرتنا حتى مع استخدام مختلف أنواع الكريمات الواقية، فضلاً عن المواقف الخطرة التي تعرضنا لها، وأتذكر أنه أثناء التدريب شكلنا حلقة، وإذ بدراجة هوائية قادمة بشكل سريع ولتفاديها قمت بالدوران بشكل مفاجئ، وانقلبت دراجتي في البحر، لكن بفضل التدريبات التي تعلمتها استطعت تطبيق ما تعلمته وتعاملت مع الموقف، واستعدت توازني».

تتابع: «من ضمن الصعوبات التي واجهناها التعامل مع سترات النجاة؛ إذ يتم النزول في البحر والسترات غير منتفخة وعلينا القيام بنفخها في البحر بطرق مختلفة، وذلك لتدريبنا على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تواجهنا، وتزامن وقت تدريبنا مع موسم انتشار قناديل البحر «جيلي فيش» وتعرضنا للدغات القناديل، ولأن جدودي كانوا نواخذة وكانوا يحكوا لنا الكثير من الروايات عن حياتهم في البحر ومغامراتهم، فعشقت عن طريقهم البحر وتحديت كل الصعاب وتغلبت عليها، وأرغب في أن تعمم التجربة، ويتم تشكيل فريق نسائي لقيادة الزوارق في باقي الإمارات، كما أطمح للمشاركة في السباقات العالمية».

تقول عريف عنود حسين صالح: «لم أتعامل من قبل مع البحر بشكل نهائي، فكان الانضمام للفريق بمثابة تحد، وكذلك إثبات لقدرات المرأة الإماراتية، وبعد تشجيع من المسؤولين واستشارة الأهل، وجدت منهم الترحيب بالفكرة، قررت الانضمام، وبدأت التدريبات مع الفريق، وقمنا بعمل تجربة وهمية لكيفية إنقاذ غريق و تقديم الإسعافات الأولية له، وبالنسبة للفعاليات قمنا بتغطية فاعلية «الترايثلون» بنادي دبي للسيدات الذي يتضمن سباق السباحة وركوب الدراجات الهوائية، وغيرها من الفاعليات، ودورنا كان تأمين المنطقة ومنع دخول الوسائل البحرية المخالفة، واستطعنا كفريق نسائي إثبات قادرتنا على خوض كل المجالات وتخطي كل الصعوبات مع الحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي».