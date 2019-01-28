العالم يتطلع إلى مخرجات قمة البابا وشيخ الأزهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رجال دين كاثوليك في عدد من الدول العربية، أن دولة الإمارات نموذج بارز في التسامح ومركز مهم في الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات، على أسس قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر وإشاعة روح السلام. منوهين بالزيارة المقررة للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام ‏الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبوظبي.

ورأوا في لقاءات مع «وام»، أن هذه الزيارة تبرز دور الإمارات الرائد في ترسيخ قيم السلام في المنطقة والعالم، خاصة أنها لرمزين لهما ثقلهما الديني والسياسي، وفي هذه المرحلة الاستثنائية، للعمل معاً لمواجهة خطاب الكراهية الذي تبنته عدد من التيارات المتطرفة بمختلف أشكالها وانتماءاتها.

أكد يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، أن زيارة البابا فرنسيس، إلى دولة الإمارات، في هذا التوقيت، تكتسب أهمية استثنائية، خاصة مع ما تحمله من رسائل محبة وسلام لجميع شعوب المنطقة، ودعوة لتعظيم فرص الحوار والتعايش بين مختلف الأديان والأعراق على أسس الاحترام المتبادل، ونبذ التعصب والتطرف اللذين يهددان التعايش السلمي في كثير من المجتمعات والدول.

وقال إن دولة الإمارات، مكان مميز لتنطلق منه هذه الرسالة السامية نظراً لوجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها من مختلف الأديان والأعراق والطوائف والمذاهب، تعمل جميعها وتقيم تحت مظلة من القوانين والأعراف والتقاليد التي تسمح في التعايش السلمي والتسامح والانفتاح على الآخر.

وأوضح أن «لقاء الأخوة الإنسانية»، المرتقب بين البابا وشيخ الأزهر، يجسد رسالة محبة حقيقية ودعوة للتلاقي والتعايش السلمي بين جميع الشعوب في مختلف بقاع الأرض.

وأكد أن أي لقاء بين هذين القطبين الدينيين الكبيرين، يترك آثاره المباشرة جماهيرياً ويخلق حالة من الإيجابية والطمأنينة التي نحن بأشد الحاجة إليها.

وعبر عن أمله بأن تجسد الزيارة وكل ما يخرج عنها من توصيات ومقترحات، برامج عمل من ضمنها إطلاق حوارات متخصصة وأخرى شعبية عن التعايش السلمي والتقارب بين الشعوب ونشر قيم المحبة والسلام.

وأوضح، أن دولة الإمارات قادرة على الاستثمار بالشكل الأمثل في جميع نتائج هذه الزيارة، بما يصب في مصلحة تعزيز السلام والتسامح في العالم.

وكشف البطريرك العبسي، عن أن الوفد اللبناني المرافق للبابا، سيكون على أعلى مستوى من رجال الدين المسيحي؛ حيث يحرص على إظهار الوجود الكنسي العربي في البلاد العربية، للتذكير بأنه من مكونات شعوب المنطقة الأصليين، من جهة، والاستمرار في شهادة المحبة المسيحية الشاملة من جهة أخرى.

جوزيف بشارة: رسالة محبة



فيما قال جوزيف بشارة، مطران الروم الملكيين الكاثوليك في المملكة الأردنية الهاشمية، إن الرسالة الأساسية لهذه الزيارة، هي محبة لشعب الإمارات وعبره إلى كل الشعوب الخليجية والعربية.

وأضاف أن اللقاءات المنتظرة للبابا وكبار رجال الدين الإسلامي، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر، لقاءات أخوة وتعارف، وشهادة ناصعة لعمق المحبة والتواضع والانفتاح التي ينبغي أن تزين مسلك كل الذين كرسوا حياتهم لخدمة البشر.

وعبر عن يقينه بأن انعكاسات هذه الزيارة ستترك آثارها الإيجابية،على كل الصعد، لا سيما حوار الأديان وتلاقي الشعوب، ونبذ الفرقة والتعصب والانغلاق، وستشكل سداً منيعاً في وجه التباغض ونبذ الآخر.

وقال: «نتوقع أن يعمق اللقاء مساحات التلاقي بين المسيحية والإسلام، لاسيما في محاربة الفقر والظلم والتخلف والجهل واستغلال البشر والاتجار بهم، والعمل على توطيد السلام والطمأنينة في مختلف البلدان، خصوصاً في بلداننا العربية التي هي بأمس الحاجة إلى هذه الأمور».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن البابا، سيكون بين أهله ومحبيه، وما اصطحابه للعدد الأكبر من رجال الدين المسيحي العربي، إلا دليل على كرم ضيافة شعب الإمارات، ورحابة قلوب قيادته الرشيدة والمسؤولين فيها».

هاني باخوم: التصدي للأفكار الهدامة



وقال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن زيارة البابا، تأكيد من رأس الكنيسة الكاثوليكية، مناخ التسامح والتعايش السلمي الذي يسود بين المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأشار إلى أهمية القمة الروحية والدينية التي ستعقد في أبوظبي، تحت مسمى «لقاء الأخوة الإنسانية» ويحضره البابا فرنسيس، والإمام أحمد الطيب، وأكثر من 600 شخصية دينية من مختلف دول العالم.

وأوضح أن العالم أجمع يتطلع إلى مخرجات هذه القمة، من توصيات وقرارات، تسهم في تعزيز مناخات الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان، والتصدي لجميع التيارات والأفكار الأصولية الهدامة التي تطل برأسها يوماً بعد يوم مهددة السلام والاستقرار العالمي.

وأكد مشاركة وفد من الكنيسة الكاثوليكية بمصر في الزيارة البابوية، التي تعد الأولى لشبه الجزيرة العربية، وستشهد قداساً احتفالياً في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور نحو 135 ألف شخص، ما يشكل حدثاً تاريخياً، وأول حدث ديني يقام خارج الكنيسة في الخليج العربي. (وام)