الشرطة محذرة ميجان ماركل: لا تغلقي باب السيارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الشرطة البريطانية وضباط الحماية الملكية دوقة ساسكس، وزوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، من مغبة إغلاق السيارة بنفسها.

وتتسم سيارات ماركل وهاري بأن أبوابها ذاتية الإغلاق بإحكام، ويخشى المسؤولون من أنها لن تمكن من العودة إلى داخل السيارة بالسرعة الكافية في حال تعرضها لهجوم.

وجاء تدخل المسؤولين الأمنيين هذا بعد أن استهدف اليمين المتطرف الممثلة السابقة، البالغة من العمر 37 عاماً، والأمير هاري (34 عاماً) بتهديدات.

وقال مصدر أمني إنه «لا شيء أكثر أهمية لرجال الأمن من حماية العائلة المالكة.. ميجان وهاري يحبان مقابلة الجمهور قدر الإمكان، وإجراء اتصالات مع الحشود التي تأتي لرؤيتهم»، مضيفاً أنه على الرغم من أن إغلاق باب السيارة قد يبدو كأنه شيء تافها، إلا أنه قد يشكل فرقاً كبيراً.

وأوضح المصدر أنه في حال حدث خطأ في «وصول العائلة المالكة إلى إحدى الفعاليات لسبب ما، يجب أن يكون رجال الأمن قادرون على إعادتهم إلى السيارات في ثوان إذا كانت هناك حاجة لذلك، لكن سيكون هذا مستحيلاً إذا كانت السيارة مغلقة ومقفلة بإحكام».

ويفسر هذا التدخل الأمني السبب وراء ترك ميجان ماركل باب السيارة مفتوحاً عند مشاركتها في أحداث مؤخراً، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وكانت ماركل حظيت بالمديح باعتبارها متواضعة لمواقفها تجاه إغلاق السيارة بنفسها، وعدم ترك الأمر لأي شخص آخر، الأمر الذي حدث أكثر من مرة، مثل تلك المرة عندما زارت الأكاديمية الملكية للفنون في لندن في سبتمبر/ أيلول الماضي. لكن هذا الحال تغير لاحقاً، وأبقت الباب مفتوحاً أثناء زيارة إلى العاصمة النيوزيلندية أوكلاند في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.