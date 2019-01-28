سكن العمال في دبي.. خمسة نجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن سكن العمال في دبي يعتبر فئة خمس نجوم، موضحاً أن دولة الإمارات تصون كرامة العمال، وتضمن حقوقهم من خلال التشريعات والقوانين، كما تعمل دائماً على بحث شكواهم من خلال الجهات المختلفة.

وكشف في تصريحات للصحفيين والإعلاميين على هامش جولة له في مساكن العمال، أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، التي تعد إحدى أذرع حكومة دبي للتعرف عن قرب إلى تفاصيل احتياجات تلك الفئة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، نفَّذت خلال العام الماضي 6028 حملة تفتيشية أسفرت عن وجود 2% من المخالفات.

وأضاف أن اللجنة نظمت عدداً من الحملات التوعوية وورش العمل التثقيفية للعمال واستطاعت أن تصل إلى نحو 30 ألف عامل.

وبيَّن أن الحملات التفتيشية تشمل 3200 سكن عمالي في منطقة ديرة، وبردبي، وأن هذه المساكن تخص أكثر 7 آلاف شركة تعمل في الإمارة، كما يتواصل فريق عمل اللجنة مع أصحاب العمل والعمال، بما يضمن نجاح الأعمال ومصالح الشركات وتحقيق السعادة والرضا للعاملين؛ عبر التنسيق مع المؤسسات المعنية في دبي.

وأوضح اللواء ابن سرور أن هناك توجهاً خلال العام الجاري لتدريب مشرفي مساكن العمال للوصول إلى أكبر عدد من العمال، مؤكداً أن الوعي زاد بشكل كبير ما قلل المخالفات الناتجة عن جهل بعض العمال بقوانين الدولة.

وأضاف أن هناك أسساً ومعايير تطبقها حكومة دبي على كل المساكن العمالية، تشمل الأمن والصحة والسلامة، فضلاً عن تحقيق الرفاهية للعمال.

واطلع اللواء عبيد بن سرور وأعضاء اللجنة خلال الجولة على الخدمات الخاصة بسكن العمال الذي تضمن بركة للسباحة، وصالة للرياضة، وأخرى لممارسة بعض الألعاب والأنشطة، وغرفة للاستراحة مزودة بتلفاز، ومكاناً لتجهيز الطعام، إضافة إلى عيادة ومطعم يتسع لعدد كبير من العمال.