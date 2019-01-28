بغداد تدين الاعتداء التركي وتحتج على مقتل أحد مواطنيها في دهوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، استدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج غداة احتجاجات عنيفة في محافظة دهوك باقليم كردستان أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية، فيما دعا برلماني عراقي حكومتَي بغداد وإقليم كردستان لدراسة الوضع وإخراج القوات غير العراقية من الأراضي العراقية، في وقت قتل أربعة رجال شرطة وأصيب آخرون بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مركزاً أمنياً عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد، بينما اعتقل الحشد الشعبي 15 «داعشيا» في عملية أمنية نفذها غربي الموصل، في وقت حذرت الجبهة التركمانية، من أن ملف الشرطة المحلية بمحافظة كركوك يمر بمنعطف خطير ودعت إلى تنفيذ التنقلات وإسناد المناصب لكفاءات بدلاً من المشبوهين أو الذين لا يملكون شهادات حقيقية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: إنها «تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة، محافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى». وأضافت أن ذلك أعقبه «قيام الطيران العسكري التركي بالتحليق على ارتفاعات مُنخفضة، ما تسبب بالذعر بين المواطنين». وتابع البيان أن «وزارة الخارجية استدعت السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره».

ومن جانبها، اتهمت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على «تويتر» المتظاهرين بأنه «تم تحريضهم من قبل حزب العمال الكردستاني»، مشيرة إلى وقوع «أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية».

من جهته، دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، إلى «تعاون الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم وخلق أجواء إيجابية مع تركيا لإخراج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق الإقليم بما ينهي أعذار تركيا في قصف المناطق والقرى العراقية».

في غضون ذلك، أوضح قائمقام الشرقاط علي دودح أن «عبوة أولى انفجرت عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم» عند المدخل الجنوبي للشرقاط التي تبعد 250 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وكانت معقلاً لتنظيم «داعش» في السابق. وأضاف دودح أن الانفجار «أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح»، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته. وبعد وصول التعزيزات والنجدة، «انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الأولى» وفق دودح. ولفت الضابط في الشرطة إلى أن «الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطيين اثنين آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح».

من جهة أخرى، قال النقيب مازن خضر، من شرطة نينوى، إن «قوات من الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية كبيرة أمس في قضاء تلعفر (70 كلم غرب الموصل) وتمكنت من اعتقال 15 متسللاً من عناصر داعش».

إلى ذلك، طالب رئيس الجبهة أرشد الصالحي في بيان، ب«دعم الإرادة المهنية والتغيير في المناصب حسب الشهادات الصادرة من كليات الشرطة الحقيقية بخصوص إسناد المناصب الأمنية حسب التوازن القومي». وشدد الصالحي على ضرورة «أن تبتعد الأحزاب السياسية عن التدخل في شؤون شرطة كركوك»، معتبراً أن «هروب مجرمين خطرين من قبضة العدالة، وحصول قضايا رشى وتزوير كل ذلك يؤدي إلى ضعف العلاقة بين الشعب والأجهزة الأمنية».