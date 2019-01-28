البشير يحذر من محاولة «استنساخ الربيع العربي» بالسودان

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قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إنه أطلع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على تطورات الأوضاع في السودان، مشيراً إلى جهات- لم يسمها- تحاول «استنساخ الربيع العربي» في بلاده، فيما أعلن حزب ثالث، أمس الأحد، انسحابه من حكومة البشير على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، أكد البشير،أمس، رضاه عن مستوى العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

وأشار إلى «تطابق وجهات النظر إزاء القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة»، مشدداً على «أهمية التعاون الثنائي الأمني» بين القاهرة والخرطوم.

وقال البشير، الذي تشهد بلاده منذ أكثر من شهر احتجاجات وصدامات بين الأمن ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ضحايا، إن «هناك منظمات سالبة تعمل حالياً على زعزعة الأمن في المنطقة».

وكشف البشير أنه أطلع السيسي «على تطورات الأوضاع في السودان بعيداً عما يثار في الإعلام»، مضيفاً: «هناك مشكلة ولكنها ليست بالحجم الذي يعكسه الإعلام». وتابع: «هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان بنفس المواقف والشعارات، لكن الشعب السوداني واع ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الاستقرار».

أما السيسي، فقد قال إن مباحثاته مع البشير تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري والتقدم في المشروعات المشتركة والخاصة بالربط الكهربائي ودراسات ربط السكك الحديدية وتدريب الكوادر في العديد من القطاعات.

وأوضح أن الجانبين تناولا أيضا تطورات المفاوضات حول سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت في هذا الشأن.

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضا إلى سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وجهود السودان لحل الأزمة في إفريقيا الوسطى.

في تطور جديد، أعلن حزب الأمة الفيدرالي، أمس، انسحابه من حكومة البشير على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية، في وقت رفض وزير السياحة عمر سليمان تنفيذ قرار حزبه وتقديم استقالته. ودعا الحزب في مؤتمر صحفي الرئيس البشير للتنحي وتشكيل حكومة انتقالية أطلق عليها حكومة مهام.

ويعد «الأمة الفيدرالي» ثالث حزب سياسي ينسحب من الحكومة بعد حركة الإصلاح الآن، وحزب الأمة جناح مبارك المهدي..

على صعيد آخر، انقطع التيار الكهربائي نهار أمس في كل أنحاء البلاد بشكل شامل وأعلن مركز التحكم القومي، حدوث حالة إطفاء كامل للشبكة القومية للكهرباء.

الى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية ليل السبت سبعة صحفيين يعملون بصحيفة «الميدان» لسان حال الحزب الشيوعي أثناء تواجدهم أمام مقر الحزب بضاحية الخرطوم 2.