27 قتيلاً وإصابة 77 في تفجيري كاتدرائية بالفلبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 27 شخصاً على الأقل، أمس الأحد، وأصيب 77 آخرون، في تفجيرين استهدفا كاتدرائية جولو جنوبي الفلبين، سقط فيها عدد من أفراد الأمن في المنطقة التي تتمركز فيها جماعة أبو سياف المتمردة، في الوقت الذي تعهدت فيه مانيلا بسحق الإرهابيين، ودان فيه قادة وزعماء الحادث الأليم.

وانفجرت القنبلة الأولى، خلال القداس داخل كاتدرائية سيدة جبل الكرمل بجولو، أكبر مدن الجزيرة، ووقع انفجار ثان خارج الكاتدرائية، في المرأب، لدى وصول الجنود إلى المكان، بعدما وضعت قنبلة في صندوق دراجة نارية متوقفة. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم المزدوج.

وأظهرت صور نشرها الجيش أبواب الكاتدرايية ونوافذها محطمة ومقاعدها مقلوبة. وأكد آخرون تناثر عدد كبير من الجثث وتعهدت السلطات الفلبينية، بسحق الإرهابيين، ودان المتحدث باسم رئاسة البلاد التفجيرين معتبرا أنهما «عملاً ارهابياً».

وقال سالفادور بانيلو في بيان «سنلاحق حتى أبعد نقطة في العالم المنفذين القساة لهذه الجريمة الوحشية حتى تقديم كل القتلة إلى العدالة ووضعهم خلف القضبان». وأضاف «سيكون القانون بلا رحمة لهم». وتضاربت أرقام الضحايا في الهجوم الأعنف منذ سنوات، إذ أكدت مصادر أن خمسة جنود، وأحد عناصر خفر السواحل، و12 مدنيا قتلوا في التفجيرين، فضلاً عن إصابة العشرات. وتشتبه السلطات في جماعة «أبو سياف» المتمردة، لكنها لم تستبعد وجود مسؤولين آخرين.من جانبه، قال مستشار الأمن القومي هرموجين اسبيرون الذي عزا الاعتداء إلى «مجرمين متطرفين»، إن «السلام يجب أن ينتصر على الحرب». وأضاف: «لن نخيب آمال الناس في السلام».

ولقى الحادث إدانة من شخصيات ومنظمات عالمية، إذ دان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التفجير ووصفه بأنه «هجوم إرهابي»، داعياًٍ الرب لأن يهدي قلوب منفذيه. وقال البابا: «أندد بشدة بهذا العمل العنيف الذي يسبب مزيداً من الأحزان في المجتمع. أصلي من أجل القتلى والجرحى. وليهد الرب قلوب مرتكبي أعمال العنف».

ودان المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في بيان رسمي، الاعتداء الإرهابي في الفلبين، وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس، ضرورة مواصلة جهود إحلال السلام والأمن في الفلبين، وعدم السماح للمتطرفين بإعاقتها. وقال النعيمي، إن هذا الفعل الإجرامي جاء بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الحكومة في إقليم منداناو ذي الأغلبية المسلمة، وكانت نتيجته موافقة سكانه على العيش في سلام ضمن الدولة في إقليم حكم ذاتي، مشيراً إلى تصويت أكثر من 1.5 مليون مسلم على خيار السلام، متهماً من وصفهم ب«حفنة من العقول المريضة الكارهة للحياة» بمحاولة فرض رأيها بالقوة عبر القتل والإرهاب لإجهاض عملية السلام. ودعا النعيمي إلى التسريع بعملية السلام جنوبي الفلبين، لإفشال خطط الإرهابيين. (وكالات)