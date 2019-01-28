السلطة: الفلسطينيون يدفعون ثمن تقاعس العالم إزاء إرهاب المستوطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً باهظاً لتقاس المجتمع الدولي تجاه إرهاب المستوطنين داعية إلى تحرك دولي سريع لتوفير الحماية للفلسطينيين قبل فوات الأوان، بينما دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة إرهاب الاحتلال.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان ان جماعات الإرهاب اليهودي، أصبحت معروفة بتشكيلاتها المختلفة كشبيبة التلال، ومجموعات «تدفيع الثمن»، وغيرها ممن يعيشون على الحقد، والكراهية، والقتل، ومعاداة الآخر، بحماية وإسناد وتسليح مؤسسات دولة الاحتلال وجيشها وتمويلها.

بدورها دعت الجبهة الشعبية، إلى مزيد من الوحدة والتلاحم وضرورة تشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لإرهاب المستوطنين، في ظل تصاعد جرائمهم اليومية على القرى والبلدات الفلسطينية.

كما وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ما قامت به مجموعات المستوطنين في بلدة المغير، بأنه مجزرة إرهابية استخدم فيها الرصاص الحي ضد مواطنين عزل. ودعا القوى الفلسطينية، إلى تنحية خلافاتها و التوحد في مواجهة هذه الهجمات وردع مرتكبيها.

(وكالات)