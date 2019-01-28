«كلمات» و «غالوتشي» تجمعان الأطفال العرب والإيطاليين على حب الكلمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت مجموعة كلمات، مساء أمس الأول، في مقهى الراوي بواجهة المجاز المائية، جلسة قرائية تفاعلية للأطفال العرب والإيطاليين، سعياً إلى تحقيق أهداف دار «غالوتشي - كلمات»، التي أطلقتها المجموعة خلال مشاركتها في معرض روما للكتاب 2018.

وجمعت الجلسات التي قدمتها كل من لمياء توفيق، ومارتينا بسكيالي، وباولو بيلبي، الأطفال على حكايات الكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، حيث استمعوا إلى قصص باللغة العربية، وأخرى مترجمة للإيطالية، منها «قدماي»، و«يداي»، و«قريب من بيتي»،«والعمة عوشة»، و«ابن سينا».

وتعكس الجلسات، التبادل الثقافي بين الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع.

ويقدم كتاب «قدماي»، فكرة تلفت انتباه الأطفال إلى أهمية القدمين في حياة الإنسان، بأسلوب بسيط حيث اعتمدت الكاتبة في سردها أسلوب التشويق، لتسهم في إيصال الفكرة بشكل سلس للصغار عند قراءة هذه القصة.

ويصف كتاب «يداي»، المهام التي يمكن للطفل أن يقوم بها باستخدام يديه، من أجل تعزيز وعيه بأهمية يديه، وقيمتهما في حياة أي إنسان.

ويحتوي كتاب «قريب من بيتي»، معلومات مقدمة بطريقة مبسطة توضح أهمية المرافق التي تحيط بنا، والهدف من وجودها في كل حي.

وتسرد قصة «العمة عوشة» حكاية سيدة كثيرة الكلام، اسمها عوشة تتكلم طوال اليوم من دون توقف؛ حتى إنها أصبحت مصدر إزعاج لأهل البلدة. ولكن عندما تختفي العمة الثرثارة عدة أيام، يذهب أهل البلدة للاطمئنان عليها فيجدونها مريضة ووحيدة، فيعتنون بها، ويرفهون عنها إلى أن تعود لسابق عهدها، ومن خلال الرسومات الجميلة والوصف المعبر لكثرة كلام عوشة، تحرك القصة خيال الأطفال وتعزز استيعابهم للقصة.

ويعتبر كتاب «ابن سينا» الكتاب الثاني من سلسلة «هل تعرف من أنا؟» وهو عن سيرة ابن سينا، أحد أهم عظماء التاريخ في الطب والفلسفة في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويلقي الضوء على أهم المراحل التي مر بها في حياته.