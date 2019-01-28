رئيس مجلس الدولة الليبي يستقيل من تنظيم «الإخوان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه مستمر في «العمل السياسي والحزبي»، فيما وصف نواب ومحللون سياسيون، الاستقالة بالمناورة السياسية الجديدة هدفها إرسال رسائل خارجية وداخلية.

ووجّه المشري كلمة مصورة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»،مساء أمس الأول السبت، أوضح فيها أن استقالته وانسحابه جاء «انطلاقًا من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي».

ووصف نواب ومحللون سياسيون ليبيون، استقالة المشري من الجماعة ب«المناورة السياسية المفضوحة» . وأكد المحلل السياسي عبد الباسط بن هامل، أن خروج المشري من الإخوان مراوغة تلفزيونية تهدف لإرسال رسائل خارجية وداخلية.

وقال ابن هامل «لا ثقة في الإخوان ولو كانت الجنة بين أيديهم وما استقالة المشري من الجماعة الضالة إلاّ لعبة جديدة»، مضيفاً «لا يمكن للفكر ومعتقداته أن يغادر جمجمة الرجل وهو الذي اعتنقه منذ سنين طوال، وما فعله وما أقدم عليه مراوغة تلفزيونية المراد منها إرسال رسائل خارجية، تماشياً مع المزاج العام المعادي للإخوان وداخلياً للعداء الكبير في الشارع ضد الجماعة واستقطاب البسطاء عاطفيا»، مردفاً «تجربتنا مع الصلابي والقفز من مراكب عديدة، تؤكد أنهم حال تمكنهم ستكون أعناقنا ثمن غبائنا وعاطفتنا ثمنها الانتحار»، وختم بالقول «لا تصالح مع الإخوان».

وقال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إنَّ استقالة المشري من الجماعة، لن تغير شيئاً؛ بل هي هروب إلى الأمام واقتراب من الهاوية التي ستكون مصيراً حتمياً لكل إخواني تورط في حرق البلاد، وساهم في خرق سيادتها والعبث بثرواتها.

وأضاف أنَّ الخلاف داخل الجماعة لم يعد سرًا، خاصة بعد انتصار الجيش في بنغازي ودرنة على الجماعات الإرهابية المسلحة، التي كانت تدعمها الجماعة، خاصة عناصرها المحسوبين على المنطقة الشرقية. وشكك السعيدي، في استقالة «المشري» من الإخوان، معتبراً أنها مناورة سياسية، تهدف لإرسال رسائل خارجية وداخلية.

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب: استقالة المشري: «حماقة أخرى من حماقات التنظيم المفلس واستخفاف جديد بعقول الليبيين»، مضيفاً: «على كل حال: يا المشري هذه الاستقالة المزعومة أو هذا المشهد الباهت من مسرحيتكم الهزيلة قد يرفع عنك، بعض اللوم أو الحرج أمام البشر الذين لا يطّلعون على خائنة الأعين وما تخفي الصدور»ولكن:«أمام السميع البصير جل في علاه ماذا ستقول؟» مردفاً: «من سيطهرك من دماء الأبرياء الذين استحل تنظيم الإخوان سفكها، وأعراض محصنات أباح تنظيمك هتكها، وكيف ستنجو من دعوات الأرامل والأبرياء والضعفاء والمساكين».وقال الناشط السياسي مرعي الظريف: «دخل الجيش إلى سبها، استقال المشري من تنظيم الإخوان، فإذا ما دخل طرابلس ولعله ليس ببعيد، فعلى من سيكون الدور؟».

(وكالات)