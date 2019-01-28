أغنية لإنسان القرن الجديد في الخرطوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم بيت الشعر في القيروان بالتعاون مع دار حفيظة الثّقافي، لقاء أدبياً تحت عنوان «شعرية بشّار بن برد» حضره طلبة الدكتوراه في كليّة الآداب والعلوم الإنسانية وعدد من الأساتذة الجامعيين وأهل الفكر والأدب والثقافة.

ألقت الكلمة الافتتاحية مديرة البيت الشاعرة جميلة الماجري، ثم تولّى الدكتور رضا بن حميد إدارة اللقاء مذكّراً ببعض الجوانب المضيئة في شعر بشّار بن برد، وتجربته المختلفة والمتطورة في زمنه، ثم أحال الكلمة إلى الدكتور مبروك المنّاعي الذي قدم مداخلة عن ابن برد الذي عاش بين العصرين الأموي والعبّاسي، مؤكداً مكانته البارزة في الشعر العربي، وتراثه الإبداعي الذي استطاع رغم إعاقته البصرية أن يؤسس به لحداثة شعرية مميّزة.

وقال المناعي: «إنّ بشّار بن بُرد هو شاعر كلّي وشامل كتب العديد من الألوان الشعرية كالغزل والوصف والمدح والرثاء والحماسة وغيرها، بأسلوب رائع يرقى إلى مصاف الشعراء الكبار، والشّعرية التي يمتلكها تسمو إلى درجة عالية من الجمال اللّغوي».

أما بيت شعر الخرطوم، فنظم زيارة لبيت أحد رواد الشعر السوادني، وهو عبدالله شابو، وأقيمت الأمسية في بيته بحضور كوكبة من الشعراء يتقدمهم مدير البيت د. الصديق عمر الصديق.

وعبدالله شابو من مواليد العام ١٩٣٧م، له من الدواوين (حاطب ليل، أزمنة الشاعر الثلاثة، وأغنية لإنسان القرن الحادي والعشرين).

وألقى مجموعة من الشعراء قصائدهم خلال الأمسية، واختتمها شابو، بقراءات من ديوانه «أغنية لإنسان القرن الحادي والعشرين»، يقول في إحداها:

لو كان الحَزنُ دموعْ/ لو أنّا بالعيِن نُحسْ/ ما يبستْ في شَفةِ الشعرِ الغُنوة/ لو كان الحزُن يشم/ نَزَفت رئتاي الدّمْ/ وطلعتُ عليكم/ جمرُ الحُرقة يشوي كَفيّ/ لكني أخجل أن تفضحني أَنّة/ الكلمة يوقفها في شَفَتي مَحضُ حياء/ يوقفها لو شئتم محضُ رياء.