شكرا لقرائتكم خبر عن التكامل الاستراتيجي والمستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبدالله السويجي

التنمية في دولة الإمارات العربة المتحدة تستهدف المستقبل عن طريق التنويع في الدخل من خلال تنشيط القطاعات غير النفطية وتعزيز دورها في الناتج الإجمالي العام، وهذا يتطلب استراتيجية محكمة تهدف إلى تأمين العيش الكريم للأجيال الصاعدة وتلبي متطلبات الحياة والخدمات الحكومية في شتى المجالات.

وقد قطعت الإمارات شوطاً لا بأس به في هذا المجال وحققت نسبة مهمة من الإنجاز بعيد المدى. وقد حدث هذا في جميع إمارات الدولة من خلال الدوائر الاقتصادية والهيئات التنموية. والجديد في هذا الأمر اعتماد الاستراتيجية الصناعية الموحدة للدولة من جانب الحكومات المحلية، وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة إنه سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء خلال العام الجاري. واللافت في الأمر أن «الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الصناعة ستركز على الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية وتمكين كل إمارة بقطاع معين من الصناعة، عبر برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج متكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة». وقال المزروعي إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق الكفاءة بالقطاع لتصبح الصناعة الإماراتية منافسة بجدارة، وتحقق التنمية المستدامة، عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات.

ينسجم هذا التوجه مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة في التنمية، ومواصلة تنفيذ المشروع الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويجعل الإمارات متميزة كنموذج وحدوي بواسطة مساهمة جميع الإمارات في التنمية الصناعية وأخذ كل إمارة الدور المناسب لطبيعتها ونشاطاتها التنموية.

إن التنمية بمجملها تحتاج إلى قرار سياسي داعم للاستراتيجيات، ولهذا دعمت القيادة تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة قبل اعتماد الاستراتيجية الصناعية الموحدة، وكأنها أرادت أن يكون هذا مقدمة لذاك وارتأت أن يكون الأسبوع أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ويجمع تحت مظلته مجموعة كبيرة من صانعي القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا وقادة المستقبل للاستفادة من الطاقات العالمية والعقول المتطورة. وما يلفت الانتباه أن شعار الأسبوع كان «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، ومرة أخرى نؤكد التكامل الفكري بين الأسبوع واعتماد الاستراتيجية الصناعية، وهو عمل مدروس تماماً يهدف إلى التكامل.

إن وتيرة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي غير النفطي في تطور وزيادة مستمرين، فقد ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات إلى 11.8% في نهاية العام 2017 مقارنة مع 11.7% خلال العام 2016 و11.5% في العام 2015 وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد. وهناك معلومات بحثية تقول إنه في الوقت الذي استهدفت فيه دبي الخدمات والصناعات الخفيفة، فإن أبوظبي تعتبر أن ميزاتها التنافسية تكمن في الصناعات التحويلية الثقيلة. وتخطط أبوظبي من خلال تركيزها على هذا النوع من الصناعات لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، وتأتي الاستراتيجية الصناعية الموحدة لتشرك جميع إمارات الدولة وتشملها في التخطيط الاقتصادي الذي سينعكس دون أدنى شك على التقدم المجتمعي ورخاء الإنسان، ويزيد دولة الوحدة متانة وقوة وثباتاً.

كان من الممكن أن تركن دولة الإمارات إلى النفط وصناعاته، بما أن مخزونها النفطي يكفي حتى عام 2050، إلا أن انشغال القيادة والحكومة بمستقبل الأجيال الصاعدة يجعلها تخطط لما بعد عام 2050، يساعدها في ذلك القوى البشرية المتعلمة والمؤهلة التي تساهم بشكل كبير في التحول إلى مجتمع المعرفة، ونلاحظ أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وهذا يخدم السياسات والتخطيط لما بعد النفط، التي يقودها الشباب والجيل المؤهل والمهيأة للتعامل مع لغة العصر.

الإمارات بهذه الخطط والسياسات لا تخشى المستقبل وتحدياته، لأنها سائرة نحوه بخطى مدروسة وعقول منفتحة اقتصادياً ومجتمعياً وثقافياً، لتحافظ على معايير سعادة شعبها العالمية.

ولا شك أنها ستقوم بتطوير منظومتها التعليمية بحيث تضمن مخرجات قادرة على قيادة المرحلة القادمة بنجاح وثبات.

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