وفد من مجلس البطين يزور قصر الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

زار وفد من مجلس البطين في أبوظبي، أمس، قصر الحصن أبرز معلم تاريخي قائم في العاصمة. ضم الوفد عدداً كبيراً من المواطنين برئاسة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي العهد، وكان في استقبالهم سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وجال الوفد في القصر الذي يروي صفحات الماضي العريق في أبوظبي، ويرسم صورة جميلة عن مجتمع الإمارة وبداياتها وتاريخها وإرثها الثقافي القديم الأصيل.

وشاهد أعضاء الوفد المقتنيات القيمة الدائمة التي تؤكد ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى عدد من المقتنيات الشخصية في غرفة الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بجانب بعض المقتنيات في غرفة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سيف سعيد غباش ل«الخليج»، إن الوفد زار الموقع التاريخي ضمن برنامجنا المعني باهتمام واستقطاب جميع المجالس في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأكد أن ذلك يأتي ضمن الاهتمام الكبير بالمواطنين، خاصة من كبار السن ومدى أهمية مكانتهم في أبوظبي، واهتمامهم بهذا التراث.

وأضاف غباش: نحن حريصون على مثل هذه الزيارة التي تساعدنا على دعم مشاريعنا، خاصة أن قصر الحصن يعد أعظم صرح ثقافي وتاريخي في إمارة أبوظبي؛ إذ يسلط الضوء على بدايات تاريخ جزيرة أبوظبي.