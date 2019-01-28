«أطفال الشارقة» تنمي قدرات الصغار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة لتنمية قدرات الأطفال الإبداعية تحت عنوان: «الكتابة لمسرح الطفل» قدمها مجدي محفوظ مشرف عام النشاط المسرحي بالمراكز.

استهدفت الورشة أطفال النشاط المسرحي من مختلف مراكز مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك لتفعيل دور المسرح وأهميته في تنمية مهارات الأطفال، وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم، وحثهم على تفعيل خيالهم لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الكامنة في مجال الكتابة، وتقديم المشاهد المسرحية، لتطوير مهاراتهم البدنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال التعبير الحر والقدرة على مواجهة الجمهور، وتشجيعهم على أهمية العمل الجماعي بروح الفريق، من خلال تدوين الفكرة والحوار، فضلاً عن المشاركة في الإخراج، وذلك لصقل مواهبهم وإظهار لمساتهم الإبداعية، وتعزيز قدراتهم ليكونوا قادرين على تقديم العروض المسرحية في جميع المناسبات.

تعرف الأطفال خلال الورشة على عناصر العرض المسرحي ومكوناته التي تعتمد على الحكاية والشخصيات والأزياء والإكسسوار لتمكينهم من سهولة التفاعل مع النصوص المسرحية، وتقديم مشاهد وعروض مسرحية تُبرز مهاراتهم على الخشبة. في حين ركز الجانب العملي من الورشة على استعراض بعض القصص من خيال الأطفال وتجسيد شخصياتها، مما عزز من قدرتهم على الارتجال.