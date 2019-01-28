«الناشئة» تكرم المتميزين في الفنون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت في «ناشئة واسط»، فعاليات اليوم المفتوح لمسرح الناشئة الذي نظمته «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تكريماً للمتميزين في المجال المسرحي والسينمائي على مدار العام الماضي، وفتح آفاق جديدة للحوار حول مستقبل المسرح والسينما في الناشئة، والإعلان عن أهم البرامج الفنية للعام الجاري.

واشتمل جدول أعمال اليوم المفتوح على العديد من الفقرات، وقدم عدنان سلوم مخرج المسرح وفنون العرض في «ناشئة الشارقة»، كلمة ترحيبية بالحضور الذي تقدمه بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، ونخبة من المهتمين بالمجال المسرحي والثقافي في الشارقة. وتم استعراض إنجازات ناشئة الشارقة ونتاجات البرامج والمشاريع المسرحية والسينمائية لعام 2018، التي زادت من قدراتهم على التفاعل مع المجال المسرحي من خلال المشاهدة، أو عبر المشاركة في أعمال فنية تناقش طموحاتهم وتطلعاتهم.

وتخلل الفعاليات عرض فيلم وثائقي يلخص مشاركة فريق «ناشئة الشارقة» المسرحي في البرنامج التدريبي الذي أعد من أجلهم في القاهرة، والذي نظمته الناشئة بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في الدورة 11.

وقدم الناشئة مشهداً استعرضوا من خلاله مهاراتهم المكتسبة في برنامج «حضور الجسد.. بين استخدام الحركة ومواجهة الجمهور» بالقاهرة، الذي ضمّ مهارات حركية تعزز الحضور الجسدي المتوازن عبر التوافق العضلي والعصبي، موضحين مدى قدرتهم على الارتجال، وتنفيذ حركات مُعبّرة في تشكيلات جماعية.

كما تم الإعلان عن برامج ومشاريع في مجال المسرح والسينما في ناشئة الشارقة للعام الجاري، تتجسد في برنامجي الفنون المسرحية، والسينمائية، فضلاً عن فنون العرائس وخيال الظل، والراوي، وبرنامج مسرح الفرجان في دورته الثانية.

وكرم محمد كشواني، رئيس قسم البرامج في ناشئة الشارقة، نخبة من الشباب المتميزين في المجال المسرحي والسينمائي على مدار العام الماضي، الذين أحبوا هواياتهم، فأتقنوا مهارات مختلفة من الفنون.

وتم تكريم 19 ناشئاً من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الشارقة، إضافة إلى تكريم المشرفين الذين رافقوا الناشئة خلال مشاركتهم في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة.