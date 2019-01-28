شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارة المُطَمْئِنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة *

قبل سنوات طويلة، أطلق على إمارة الشارقة، الإمارة الباسمة، وسطّر شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، ولم يكن هذا الشعار، وذلك اللقب، مجرّد كلام، بل كانا حقيقيين، تجسّدا في كل ما يحيط بك في الشارقة، من مسكن مريح بسعر معقول، وحياة اجتماعية سهلة، ومرافق ومنشآت خلّابة وحدائق تنتشر في أرجاء الإمارة تبعث في العين البهجة وتدخل على النفس المتعة.

صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي مكرمة جديدة من مكارم سموه التي لا تنتهي، يدخل البسمة إلى حياة الآلاف من مستحقي المساعدات الاجتماعية وأسرهم، وذلك بتلبية احتياجاتهم وتدبير شؤون منازلهم، فيأمر سموه بزيادات مخصصات الخدمات الاجتماعية الداعمة لهم ب 223 مليوناً و200 ألف درهم سنوياً، وهم من الفئات التي قد يظنّ البعض، أنهم غير ذوي بال أو موضع اهتمام من قبل القيادة الرشيدة، فأرباب المنازل الذين تقلّ دخولهم، عن الحدّ الطبيعي الذي أسماه سموّه «خطّ الاستحقاق»، وآخرون يسموّنه خط الدعم الاجتماعي والعيش الكريم، أصبحوا في مأمن من «العوز»، فلبى سلطان حاجاتهم حتى من دون أن يسمعوا صوتهم لأحد أو يبثوا شكواهم لأي كان.

أما أرباب المنازل، الذين يديرون منازلهم، ويستقبلون أسرهم، وأبناءهم وأحفادهم، ويتكبدون مصاريف إضافية، أكثر من سواهم، فوجّه سموه بمساعدة لإدارة مصاريف المنزل ب 3000 درهم شهرياً، ورفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 إلى 10280 درهماً للفرد الواحد، ورفع قيمة المساعدة من 2000 إلى 5000 درهم، ومنح المستفيدين «طريحي الفراش»، من المسنين، أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية، مساعدة اجتماعية بديلاً للرعاية الصحية.

مكارم سلطان، ووفق ما تتحدث عنها رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، أنها جاءت بعد دراسة احتياجات الناس الأكثر إلحاحاً، وتم رفع المقترحات لسموّه، واعتمد سموه رفع الزيادات النوعية، بناء على مقارنة بين كل الجهات المانحة للمساعدات في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، لتوضيح أن هذه مساعدة محلية، اعتمدت لتلبية تكاليف المعيشة في الإمارة.

هذا التوجيه الإنساني النبيل، يؤكد على أن هؤلاء المستفيدين وإذا كانوا يحصلون على مساعدات، أو إعانات من جهة أخرى، فلا تُحسم تلك الإعانات، بعد المنحة الجديدة منهم، وتبقى تُحسب وحدها.

ولم تقف مكارم سموه تجاه الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية فقط، وأصدر سموه قبل عدة سنوات مرسوماً بإنشاء لجنة لمعالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، تتكفل بتسديد ديون المتعثرين بناء على الخطوات والمراحل المعتمدة لدى اللجنة، وحدد عملها بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر حاجة.

الشعور بالراحة والأمان والاطمئنان، غاية كل إنسان، فهو يجعل نفسه منشرحة متفائلة، وعندما يأوي إلى فراشه، يغمض عينين قريرتين هانئتين، وهذه كلّها تتحقق يوماً بعد آخر في إمارات الخير والمحبة والتسامح، وشارقة الطمأنينة.

*[email protected]