الجيش الليبي يعلن عن مقتل قيادي بارز في "القاعدة"

وقال المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن غرفة عمليات الكرامة تعلن عن مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم "القاعدة" المتطرف عادل أحمد العبدلي المكنى أبو الزبير الليبي أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها".

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وأضاف، "أنه يعتبر من العناصر الارهابية الخطيرة جدا وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004م وسجن في سجن أبو سليم".

وتابع، "بعد 2011م أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا".

وأشار أن "علاقته تمتد إلى "جبهة النصرة" بسوريا. كما يرتبط بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي أبوطلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي".

يذكر أن الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلاد الزوي، في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك"، أن قوات الصاعقة كلفت بالتوجه إلى مدينة سبها في الجنوب الليبي لمواجهة مجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي.

وقد انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الكتائب العسكرية وقد باشرت بالتحرك من المنطقة الشرقية متجهة إلى الجنوب والهدف من انتقالهم للجنوب هو القضاء على الجماعات الإرهابية وأيضا القوات الأجنبية المتواجدة هناك.