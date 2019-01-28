شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة اليوم في مدارس عرعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة عرعر، نظراً للحالة الجوية. أخبار متعلقة بعد تعليق الدراسة في تبوك والجوف.. وزير التعليم يطالب بهذا الأمر تعليم الجوف: تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بسبب الأمطار تعليق الدراسة غداً في مدارس تبوك وضباء

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