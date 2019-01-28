شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح أسباب استمرار صدور الفاتورة القديمة بعد الانتقال لبيت جديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أسباب استمرار صدور فاتورة الكهرباء باسم مالك العقار السابق، أو استمرار تسلم رسائل حول فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسكن السابق، رغم مغادرته والانتقال لبيت جديد.

جاء ذلك في تفاعل من الشركة مع استفسار مواطن قائلة: “إذا اشتريت بيتاً جديداً وتأتيك فاتورة الكهرباء باسم المالك القديم فيمكنك نقل ملكية العداد باسمك عبر الدخول على الرابط التالي هنــا)”.

وأوضحت أن نقل ملكية العقارات من شخص إلى آخر يترتب عليه الحاجة إلى تعديل البيانات الأساسية للمستهلك، وصدور الفاتورة باسم المالك الجديد؛ وبالتالي فإن تقدم المالك الجديد بطلب تعديل هذه البيانات يساعد على تحقيق ذلك.