شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الشرعية تسدل الستار على قضية الطفلة «أطياف».. وأسرتها تكشف التفاصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت الهيئة الصحية الشرعية، قضية وفاة الطفلة أطياف، بعد نفيها لتقرير صحة الطائف حول وفاة الطفلة، وألزمت 3 أطباء بدفع الدية لأسرتها، مؤكدة أن المستشفى مسؤول عن وفاتها.

وقال عم الطفلة في حديثه لبرنامج ”يا هلا” على روتانا خليجية، إن الحادث كان خطأ طبياً من الطاقم الطبي للمستشفى.

وأضاف أن الطفلة خضعت لعملية جراحية في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وعندما خرجت منها كان يظهر على وجهها بعض العلامات ومنها زرقان في الوجه وجحوظ في العين وبرودة في الأطراف، ولم تستجب الممرضة لاستفسارات الأسرة.

وأشار عم الطفلة إلى أن الأطباء قالوا لهم إن هذه الأعراض عادية من تأثير العملية الجراحية، ولكنها توفيت بعد ذلك بنصف ساعة تقريباً.