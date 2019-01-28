شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بـ«الجوف».. و«المعهد التقني» يعلق الدراسة في سكاكا ودومة الجندل والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الجوف:
شهدت منطقة الجوف خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة، مازالت مستمرة إلى الآن، في حين توقعت الأرصاد استمرار الأمطار على المنطقة حتى صباح الاثنين.
من جهته، وجَّه المدير العام للتدريب التقني والمهني بالجوف بتعليق التدريب ليوم الاثنين 1440/ 5/ 22 بالوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ وذلك حفاظاً على سلامة المتدربين.
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