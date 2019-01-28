شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 350 حزمة قات داخل مركبة على طريق الساحل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أحبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القوز بطريق الساحل بمنطقة مكة المكرمة محاولة شخص تهريب 350 حزمة قات مخبأة داخل مركبة من نوع خصوصي.

واشتبه رجال القوة الخاصة بمركز القوز في مركبة من نوع “كامري”، وبطلب أوراق المركبة وإثبات السائق والاستفسار عنها عن طريق الحاسب الآلي اتضح أن لوحات المركبة لا تخصها، وتتبع مركبة أخرى لديها بلاغ سرقة.

جرى على الفور إيقاف الشخص وتفتيش المركبة، وعُثِر بداخلها على 350 حزمة قات مخدر، وسُلم الشخص والمضبوطات بمحضر رسمي لمكافحة مخدرات الليث.