شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجوف: تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف: وجه مدير تعليم الجوف بالإنابة عبدالله الزيدان، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين 22-5-1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة، ويشمل ذلك الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

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