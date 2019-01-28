شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تصوير الشاشة في معظم الأجهزة الإلكتروينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، نصائح لمستخدمي الهواتف وأجهزة الحاسوب؛ تمكنهم من التقاط صور لشاشة الهاتف “سكرين شوت”، وشرح كيفية الالتقاط في مختلف الأجهزة. وقال الحمادي عبر “تويتر”: “طريقة تصوير الشاشة في أغلب الأجهزة.. الويندوز (زر PrtScn)، الماك (Shift+Cmd+3)، الآيفون “X فأعلى” (زر التشغيل + الصوت)”. وفيما يخص بقية الأجهزة (زر التشغيل + زر أسفل الشاشة)، وساعة آبل: (الزرين على الجانب بنفس الوقت). أما أجهزة الآندرويد: (زر التشغيل + زر أسفل الشاشة أو الصوت)، لافتاً إلى أن “الآندرويد” يختلف من جهاز لآخر.

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