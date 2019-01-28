شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع لمليشيات الحوثي في مديرية كشر، بمحافظة حجة.

وقالت مصادر يمنية في تصريح أوردته قناة “العربية الإخبارية” مساء اليوم الأحد، إن الغارات تأتي استجابة لنداء استغاثة وجهته قبائل المنطقة لقوات التحالف العربي.

وكانت قبائل المنطقة وجهت نداء استغاثة للمساهمة في فك حصار الحوثيين عن قراهم، في وقت يواصل فيه عناصر المليشيات الحوثية انتهاكاتهم ضد المدنيين؛ حيث قصفت مخيما للنازحين اليمنيين في مديرية حرض بحجة؛ ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، أصيب 25 آخرون.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يشن غارات على مواقع مليشيات الحوثي بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.