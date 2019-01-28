شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يناقش مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب الليبى الأسبوع المقبل مشروع قانون لتجريم جماعة الاخوان في البلاد، ذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد مشرى استقالته من الجماعة.

وقال عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى في تصريح صحفى، اليوم الأحد، أن عدد من أعضاء مجلس النواب سيقدمون الأسبوع المقبل بمشروع قانون لتجريم جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا.

وأكد الشعافى أن استقالة الاخوانى خالد مشرى يأتي استمرارا لمراوغات الجماعة الإرهابية في ليبيا لكسب الرأي العام الداخلى.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبى أن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإجرامية هو تصنيف مستحق، فهى الأب الشرعي لكل جماعات العنف الديني والتطرف، مؤكدا أنها شرعت للعنف تنظيرا وممارسة.

وأكد البرلمان الليبى أن جماعة "الإخوان" لا تزال مستمرة في نهجها القديم الذي ربما حاولت التبرؤ منه في بعض المراحل لمكاسب سلطوية لا لقناعة آيديولوجية، مشيرا إلى أن ليبيا خاضت حربا ضروسا ضد جماعات العنف الديني وعلى رأسها تنظيم القاعدة وانتصرت عليه انتصارا مظفرا في بنغازي وسرت ودرنه وفِي الجنوب وقدمت نموذجا باهرا للعالم في الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليهً.

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