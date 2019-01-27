دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة كارت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 2060 ظهر على التقنية بلا حدود.

يعد كرت الشاشة GeForce RTX 2060 أحد أفضل إصدارات NVIDIA التي تأتي للمستخدمين بآداء مميز وسعر منافس بين الإصدارات المتوفرة في 2019، حيث دعمت NVIDIA هذا الإصدار بتقنيات جديدة والتي يأتي من بينها تقنية الذكاء الإصطناعي.

مواصفات وتصميم كارت الشاشة GeForce RTX 2060

أعلنت شركة NVIDIA عن كرت الشاشة الجديد GeForce RTX 2060 خلال معرض CES للعام 2019، حيث تم تصميم كرت الشاشة مع معالج جرافيك Turing TU106، ودقة تصنيع 12 نانومتر FinFET من TSMC، كما يضم كرت الشاشة عدد 10.8 مليار من الترانزستور، ويقدم من NVIDIA بحجم 445مم مربع، مع 1920 من أنوية CUDA، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت GDDR6.

كرت الشاشة GeForce RTX 2060 يدعم أيضاً سرعة معالجة رئيسية 1365 ميجا هيرتز، والتي تصل مع Boost إلى 1680 ميجا هيرتز، أيضاً تأتي سرعة الذاكرة في كرت الشاشة 14 GT في الثانية، وتأتي بقدرة 160W.

كما تأتي كارت الشاشة بالجيل الجديد من موصل الطاقة الذي يدعم رفع تردد التشغيل، ويدعم تصميم كرت الشاشة نظام تبريد يتضمن اثنان من المراوح المميزة ب13 من الشفرات لدعم أعلى تبريد في كرت الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم كارت الشاشة تقنية Real-Time Ray Tracing، مع تقنية NVIDIA G-SYNC، كما تأتي كرت الشاشة GeForce RTX 2060 بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم تقنية الواقع الإفتراضي.

وقد قدمت NVIDIA كرت الشاشة GeForce RTX 2060 بتصميم صغير الحجم، لذا من المتوقع أن يدعم صندوق الحاسب المكتبي المميز بتصميم متوسط أو حجم Mini على الوجه الأمثل.

كما يأتي كرت الشاشة بمنفذ HDMI 2.0 مع 2 منافذ DisplayPort 1.4، مع منفذ USB C لدعم إستخدام تقنية الواقع الإفتراضي، إلى جانب واجهة PCI، كما يستمد كرت الشاشة الطاقة عبر 8 pin، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم ربط أكثر من كرت شاشة في نظام متكامل.

آداء كارت الشاشة GeForce RTX 2060

قدمت شركة NVIDIA الإصدار الجديد من كارت الشاشة GeForce RTX 2060 بمواصفات تقدم آداء مميز مع مجموعة من التقنيات تدعم هذا الآداء على الوجه الأمثل، وفي تجربة عملية لآداء GeForce RTX 2060 تفوق بالتأكيد كرت الشاشة على كرت GTX 1060، بينما جاء بآداء على مستوى قوة الأداء التي قدمت في كلاً من GTX 1070، وGTX 1070 Ti أيضاً، بل أن كرت الشاشة GeForce RTX 2060 يتفوق عن هذه الإصدارات في دعم تقنية Real-Time Ray Tracing، وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي.

وفي مقارنة كرت الشاشة GeForce RTX 2060 مع إصدارات أخرى في دعم جودة عرض 2K وجد أنه يدعم أفضل آداء عند إختيار أعلى الإعدادات في الشاشة، حيث حققت لعبة Battlefield 1 مع دقة عرض 2K أكثر من 100 إطار لكل ثانية أو بشكل محدد 130 إطار لكل ثانية، وعند تجربة قدرة كرت الشاشة مع لعبة Battlefield 1 مع جودة عرض 4K، قدمت كرت الشاشة آداء يصل إلى 55 إطار لكل ثانية.

أيضاً في تجربة أخرى لآداء كارت الشاشة مع لعبة far cry 5 ومع دقة عرض 4K إستطاعت كرت الشاشة أن تقدم آداء يصل إلى 39 إطار في الثانية، ومع جودة عرض 2K في لعبة far cry 5 إستطاعت كرت الشاشة GeForce RTX 2060 أن تقدم آداء يصل إلى 80 إطار لكل ثانية.

لذا فإن كرت الشاشة GeForce RTX 2060 ستقدم لك آداء جيد مع دقة عرض 4K في الألعاب، إلا أنها تصل إلى أعلى آداء لها مع دقة عرض 2K في الألعاب، بينما تقدم آداء مذهل عند جودة عرض 1080 بيكسل في الألعاب.

كما تأتي تقنية Real-Time Ray Tracing في كرت الشاشة GeForce RTX 2060 لدعم مميزات أخرى تغيب عن إصدارات GTX 1070، وGTX 1070 Ti، حيث يمكن لهذه التقنية أن تدعم المستخدم في دفع آداء أفضل لكرت الشاشة.

وفي تجربة عملية لقدرة هذه التقنية لدفع الآداء في كرت الشاشة، وجد أنه في لعبة Battlefield 1 على سبيل المثال وبإستخدام تقنية Real-Time Ray Tracing حققت كرت الشاشة آداء بين 50 إلى 55 إطار في الثانية مع ضبط الإعدادات بين المتوسطة إلى أعلى الإعدادات، أي أن معدل الإطارات قابل للتعديل مع هذه التقنية المميزة في كرت الشاشة.

من ناحية أخرى لم ترتفع الحرارة في كرت الشاشة GeForce RTX 2060 عن 30 درجة مئوية مع الإستخدام المتوازن لكرت الشاشة، وفي الإستخدام المكثف مع لعبة Battlefield 1 أيضاً لم تتخطى كرت الشاشة درجة حرارة 72 درجة مئوية، وهو معدل مقبول في كرت الشاشة يدعمه بالتأكيد نظام تبريد بآداء جيد.

أيضاً لن يواجه المستخدم مشكلة في صوت المراوح بشكل عام حيث لا يتخطى 30 ديسيبل في الإستخدام العادي لكرت الشاشة، أو 45 إلى 47 ديسيبل عند الإستخدام المكثف لكرت الشاشة.

هذا الموضوع مراجعة كارت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 2060 ظهر على التقنية بلا حدود.