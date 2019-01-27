السودان... عطل يتسبب في انقطاع كامل للكهرباء

وأعلن مركز التحكم القومي التابع للهيئة القومية للكهرباء في السودان، حدوث (قفل وخروج للشبكة) أدى لإطفاء كامل، حسب موقع "سودان تربيون". وأكد المركز أن "المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة لمعالجة العطل وإعادة المحطات للعمل". وأوضحت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء أن انقطاع الكهرباء سببه "عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة". وتوجهت وزيارة الكهرباء بالاعتذار للمواطنين. وتدول مغردون على موقع تويتر صورا للسودان والظلام يغطي أماكن كثيرة فيها. وقالت الصحفية رفيدة ياسين، مراسلة قناة العربية، إن مصادرها الخاصة أكدت "مصادر خاصة: مشكلة انقطاع الكهرباء كانت عامة لبعض الوقت والمشكلة تتعلق بقطع للتيار من قبل بعض الشركات الأجنبية التي لديها مستحقات مالية لم تستلمها من الحكومة لأكثر من شهر وتأكيد بعودتها جزئيا اليوم ثم إلى كل السودان خلال اليوم والغد على الأكثر بعد تقديم وعود للشركات بجدولة الدفع". يتبع…

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