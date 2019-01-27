بالصور.. الإطاحة بـ6 نساء مُخالِفات شاركن الرجال في تصنيع الخمور بالرياض

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تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتعاون مع شرطة المنطقة من مداهمة عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، يديرها حوالي 12 رجلًا و6 نساء من العمالة الوافدة، ويقيمون بصورة غير نظامية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا عن مواقع المصانع المذكورة، وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج؛ بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.