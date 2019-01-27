دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق Xbox One في عرض مع لعبة Anthem أو Division 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البرمجيات لإطلاق اثنان من العروض الجديدة لجهاز ألعاب Xbox One S، حيث تشمل المجموعة الأولى من العرض لعبة Anthem بينما تأتي المجموعة الثانية مع Division 2.

تصل الكثير من الألعاب المميزة إلى الأسواق خلال الفترة القادمة، والتي يأتي من بينها لعبة Anthem التي تتوفر بالفعل للحجز المسبق الآن، إلى جانب لعبة Division 2 المقدمة من Ubisoft.

ومع إنطلاق الألعاب الجديدة هذا العام تستعد شركة مايكروسوفت بعروض جديدة أيضاً لمجموعات تشمل أجهزة Xbox One مع الألعاب التي أطلقت حديثاً، أيضاً في الوقت الذي لم تعلن مايكروسوفت رسمياً عن المجموعات القادمة، إلا أن Xbox One subreddit كشف بالفعل عن العروض الجديدة التي ظهرت على 100PristavOk وهو أحد متاجر البيع بالتجزئة في روسيا.

كما تشير التوقعات إلى أن العروض الجديدة ستقدم رسمياً خلال الأسابيع القادمة بعد إطلاق Anthem رسمياً في 22 من فبراير، وDivision 2 في 15 من شهر مارس في أسواق الولايات المتحدة.

أيضاً من المقرر أن تضم كل مجموعة وحدة Xbox One S بسعة تخزين 1 تيرابايت، مع وحدة تحكم عن بعد في الألعاب، مع واحدة من الألعاب الجديدة، حيث من المقرر أن تضم المجموعة الأولى لعبة Anthem مع Legion of Dawn Edition، بينما تأتي المجموعة الثانية مع لعبة Division 2.

كما يحصل المستخدمين مع كل عرض في مجموعة Xbox One على عرض بتجربة مجانية لخدمات مايكروسوفت المختلفة والتي من بينها Xbox Live Gold، وXbox Game Pass، أيضاً من المتوقع أن تأتي كل مجموعة بسعر 300 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق Xbox One في عرض مع لعبة Anthem أو Division 2 ظهر على التقنية بلا حدود.