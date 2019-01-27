دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الآن يمكن لمستخدمي أجهزة الآيباد تجربة متصفّح Opera Touch

في خطوة نحو الأمام، أعلنت شركة أوبرا عن توفّر متصفّحها Opera Touch لمستخدمي الآيباد، وذلك بعد أن أطلقته على آيفون في أكتوبر من العام الماضي، علاوةً على ذلك ومع هذا الإطلاق تم إضافة ميزة “التصفّح الخاص” على iOS، بالتالي أصبحت الميزة متوفّرة الآن على كلٍ من أندرويد و iOS.

لمن لا يعرف سمات هذا المتصفّح، فقد أعلنت عنه أوبرا في أبريل من العام الماضي، حيث يمكنه المزامنة مع متصفحات أوبرا على جهاز الحاسوب بدون إعداد كلمة مرور أو تسجيل دخول، وتم تصميمه كأحادي الاستخدام “يد واحدة” مع واجهات مبنية على الإيماءات، وسيسمح زر “الإجراء سريع” والعائم في الجزء السفلي من الشاشة بالوصول السريع والسهل إلى القائمة حيث يمكنك التبديل بين علامات التبويب والقيام بعمليات بحث سريعة والتنقل عبر صفحات الويب ببساطة عن طريق التمرير السريع.

أما فيما يخص الميزة الجديدة وهي التصفّح الخاص، فباختصار شديد هي عبارة عن ميزة تمنحك المزيد من الخصوصية أثناء التصفح كما ولا يحفظ السجل أو ملفات تعريف الارتباط، وعند تفعيلك لهذا الوضع من القائمة ستتحوّل الخلفية إلى اللون الأسود، وعند الانتهاء من التصفح في الوضع الخاص وتقرر تركه، سيسألك المتصفح عما إذا كنت تريد الاحتفاظ بعلامات التبويب الخاصة للجولة التالية من التصفح الخاص أم لا.

أخيرًا لتجربة متصفّح Opera Touch يمكنك تحميله مجّانًا وبشكل كامل بزيارة صفحته الرسمية على متجر أب ستور من هنا.

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