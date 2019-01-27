شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والوقوف إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

جاء ذلك ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، خلال استقباله اليوم الأحد الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الذي يزور المملكة حاليا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأردنية العراقية وسبل الارتقاء بمستويات التعاون بين الأردن وإقليم كردستان في مختلف المجالات ، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.