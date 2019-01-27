"أنصار الله" تحبط هجوما لقوات يمنية في عسير وتقصف نجران

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن قوات للجيش اليمني نفذت بغطاء جوي من التحالف زحفاً على مواقع غرب الربوعة في عسير.

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وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا هجوم الجيش اليمني، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه واغتنموا أسلحة.

وفي قطاع نجران، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بإطلاق مقاتلي "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، وآخر كاتيوشا وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعاتهم في صحراء البقع بنجران، حسب "المسيرة".

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، نفذت جماعة أنصار الله عملية هجومية على مواقع للجيش شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة قبالة جيزان جنوب غربي السعودية.

ووفقاً لـ "المسيرة"، خلفت العملية الهجومية قتلى وجرحى من الجيش اليمني.

وفي محافظة حجة أيضاً، أفادت "المسيرة" بنصب جماعة أنصار الله كمائن للجيش اليمني في مديرية حيران شمال غربي المحافظة، أسفرت عن إعطاب 3 آليات ومقتل وإصابة طواقمها.

ويواصل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، القيام بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.