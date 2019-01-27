انقلاب مركبة واصطدامها بعمود إنارة ينهي حياة شاب في #المخواة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تُوفي شاب، فجر اليوم؛ إثر انقلاب مركبته وارتطامها بأحد أعمدة الإنارة في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة وانحرافها على عمود إنارة في تمام الساعة 6:22 بعد فجر اليوم الأحد على الرقم الموحد “997” في محافظة المخواة أمام أحد المحالّ التجارية.
وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر بالمخواة للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة بعد استخراجه من قِبل فرقة الدفاع المدني.
وأشار الزهراني إلى أنه تم الكشف على الإصابة، واتضح أن الشاب قد فارق الحياة بالموقع.
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