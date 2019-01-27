الجمارك: سيتم صرف الفارق المتبقي لـ #العلاوة_السنوية في أسرع وقت

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت، مضيفاً: “هذا حق للموظف كفله النظام”.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت هي الأخرى صرف الفارق لموظفي وموظفات الوزارة في أقرب فرصة.
يُشار إلى أن العلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.
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