الألمعي يروي تجربته التشكيلية في فنون أبها

ابها تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها غداً الإثنين أمسية للفنان التشكيلي فايع الألمعي بعنوان ” تجربتي مع الفن ” وذلك بمناسبة تتويجه بجائزة ضياء عزيز للبروتريه ٢٠١٨م . و بين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية ستكون كاشفة لرحلة الفنان الألمعي في الفن التشكيلي و سر تفرده و تميزه في فن البروتريه منذ سنوات طويلة ليكون علامة بارزة بطريقة الرسم و فن التلوين بما يحقق بعدا أكثر عمق للوحة الفنية .

و دعى السروي جميع الفنانين والفنانات و المهتمين لحضور الأمسية في مقر الجمعية بمركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة بعد مغرب الاثنين .

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